5 filmes imperdíveis que vão chegar aos cinemas em 2026

O ano de 2026 se desenha como um marco para os fãs de cinema. Com uma agenda de lançamentos que vai muito além das sagas já consagradas, a promessa é de um calendário recheado de novas aventuras espaciais, super-heróis com abordagens inéditas e suspenses que desafiam a nossa realidade. Prepare-se para uma jornada por universos fantásticos.

Várias produções de grande orçamento já têm data marcada para chegar às telonas, movimentando estúdios e gerando expectativa no público. Com nomes de peso na direção e no elenco, esses filmes têm potencial para dominar as bilheterias e iniciar novas franquias de sucesso. Confira quatro títulos que você não pode perder.

Jessie interage com um dispositivo eletrônico, tema central de "Toy Story 5" ao abordar o impacto da tecnologia no mundo dos brinquedos.Foto: Divulgação

Vingadores: Doomsday

O quinto filme da equipe de heróis da Marvel promete ser um dos eventos cinematográficos do ano. Com lançamento previsto para 18 de dezembro de 2026, a produção dará continuidade à Saga do Multiverso, colocando os personagens diante de uma ameaça de proporções cósmicas. A trama deve reunir uma nova formação de Vingadores para enfrentar desafios que podem redefinir o futuro do universo.

Toy Story 5

O quinto filme da famosa franquia da Pixar marcará o retorno de Woody, Buzz Lightyear e seus amigos em uma nova aventura. Previsto para os próximos anos, o longa deve explorar os desafios dos brinquedos em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pelos dispositivos eletrônicos. A animação promete reunir nostalgia, humor e emoção para fãs de diferentes gerações.

The Mandalorian & Grogu

A popular dupla da série do Disney+ finalmente salta para o cinema. Dirigido por Jon Favreau, o filme expande o universo de Star Wars, levando as aventuras do caçador de recompensas Din Djarin e do pequeno Grogu para uma escala ainda maior. Agendado para 22 de maio de 2026, o longa é uma das grandes apostas da Lucasfilm para expandir as histórias da galáxia em uma nova fase.

Duna: Parte 3

O terceiro filme da franquia de ficção científica dará continuidade à jornada de Paul Atreides após os acontecimentos de Duna: Parte 2. Ainda sem muitos detalhes revelados, a produção deve adaptar momentos de O Messias de Duna, mostrando os impactos de sua ascensão ao poder e os conflitos políticos e religiosos que ameaçam o futuro de Arrakis. O longa é um dos lançamentos mais aguardados dos próximos anos.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Integrando o novo Universo DC, comandado por James Gunn e Peter Safran, este filme apresentará uma versão diferente da heroína. A produção, que chega em 26 de junho de 2026, busca inspiração em uma aclamada série de quadrinhos e promete uma Supergirl mais complexa e endurecida pela vida, distanciando-se de interpretações anteriores e trazendo um tom mais sério para a personagem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.