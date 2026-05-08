Dos games para o cinema: as melhores e piores adaptações de jogos

Com a expectativa em torno de sequências como “Mortal Kombat 2”, o debate sobre a qualidade das adaptações de games para o cinema volta com força total. Por décadas, essa transição foi quase um sinônimo de fracasso, criando uma espécie de “maldição” que assombrava estúdios e decepcionava os fãs. No entanto, sucessos recentes mostram que o cenário finalmente parece estar mudando para melhor.

A percepção de que filmes baseados em jogos raramente funcionavam foi construída por uma longa lista de produções que não conseguiram capturar a essência de suas obras originais. Muitas vezes, os roteiros se distanciavam demais do material fonte, os efeitos visuais eram precários e as escolhas de elenco pareciam equivocadas, resultando em críticas negativas e bilheterias fracas.

Leia Mais

A maldição foi quebrada?

O sucesso estrondoso de “Super Mario Bros. O Filme”, em 2023, é a maior prova de que a maré virou. A animação arrecadou 1,36 bilhão de dólares globalmente, provando que é possível ser fiel ao espírito do jogo e, ao mesmo tempo, criar uma experiência divertida para um público amplo, que vai muito além dos jogadores.

Na mesma esteira, a saga de “Sonic: O Filme” também mostrou o caminho. Após uma polêmica inicial com o visual do personagem, o estúdio ouviu o feedback dos fãs, redesenhou o ouriço e entregou dois filmes que foram bem recebidos. Outros exemplos positivos incluem “Detetive Pikachu”, que explorou o universo Pokémon de forma criativa, e a série “The Last of Us”, da HBO, que elevou o padrão de qualidade narrativa para adaptações.

Clássicos que dividem opiniões

Nem tudo, porém, foi um desastre completo no passado. O primeiro filme de “Mortal Kombat”, de 1995, é um caso à parte. Longe de ser uma obra-prima, a produção conquistou uma legião de fãs pelo carisma, cenas de luta memoráveis para a época e uma trilha sonora eletrônica que se tornou icônica e definiu uma geração.

Na mesma linha, “Street Fighter: A Batalha Final” (1994), com Jean-Claude Van Damme, virou um clássico cult exatamente por seus problemas. O roteiro confuso e as atuações exageradas garantiram seu lugar na memória afetiva de muitos. Contudo, o exemplo máximo de como não adaptar um jogo talvez seja “Super Mario Bros.” de 1993. Com um tom sombrio e distópico, o filme chocou o público e a crítica, tornando-se um marco negativo na história do cinema.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.