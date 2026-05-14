Os 5 melhores filmes de Quentin Tarantino, segundo a crítica

A notícia de que Quentin Tarantino cancelou a produção de “The movie critic”, que seria seu décimo e último filme, pegou a indústria do cinema de surpresa em abril de 2024. A decisão fez com que o diretor voltasse à prancheta para definir qual será seu projeto final, mantendo a promessa de encerrar a carreira com apenas dez longas. A mudança reacendeu o interesse por seu legado, tornando o momento ideal para revisitar as obras que o transformaram em um dos cineastas mais influentes de sua geração.

Com um estilo marcado por diálogos afiados, narrativas não lineares e mistura de gêneros, Tarantino construiu uma filmografia reverenciada. Para ajudar a navegar por sua carreira, reunimos os cinco filmes mais celebrados pela crítica, que servem como porta de entrada ou uma oportunidade de rever clássicos sob uma nova luz.

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‘Pulp fiction: tempo de violência’ (1994)

Considerado por muitos sua obra-prima, o filme revolucionou o cinema independente nos anos 90. Sua estrutura fragmentada, que entrelaça histórias de gângsteres, um boxeador e um casal de assaltantes, desafiou as convenções narrativas da época. O roteiro, vencedor do Oscar, é um exemplo perfeito da habilidade de Tarantino para criar personagens memoráveis e diálogos que se tornaram parte da cultura pop. ‘Cães de aluguel’ (1992)

O filme de estreia já apresentava todos os elementos que se tornariam a assinatura do diretor: violência estilizada, trilha sonora marcante e um roteiro focado em personagens à margem da lei. A trama, que acompanha um grupo de criminosos após um assalto fracassado, se passa quase inteiramente em um galpão, provando que Tarantino consegue criar tensão máxima com recursos mínimos. ‘Bastardos inglórios’ (2009)

Nesta releitura da Segunda Guerra Mundial, Tarantino cria uma realidade alternativa onde um grupo de soldados judeus americanos espalha o terror entre os nazistas. O filme é um exercício de suspense, com cenas longas e diálogos em diferentes idiomas que constroem uma atmosfera de constante perigo. A obra equilibra humor ácido e brutalidade. ‘Django livre’ (2012)

Inspirado nos faroestes italianos, o filme aborda o tema da escravidão nos Estados Unidos com uma narrativa de vingança. A jornada de Django, um escravo liberto que busca resgatar sua esposa, é violenta, emocionante e, por vezes, surpreendentemente cômica. O roteiro rendeu a Tarantino seu segundo Oscar na categoria. ‘Era uma vez em... Hollywood’ (2019)

Uma carta de amor a Los Angeles de 1969, o filme acompanha um ator de TV em declínio e seu dublê. Mais do que uma trama convencional, é uma obra sobre amizade, nostalgia e magia do cinema. O final, que reescreve um dos episódios mais trágicos da história de Hollywood, é um dos momentos mais impactantes da carreira do diretor. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.