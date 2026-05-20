Taylor Swift e Travis Kelce temem interferência em acordo pré-nupcial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce deverão subir ao altar em julho, nos Estados Unidos. Antes da cerimônia, ambos debatem qual seria o melhor estado americano para redigir um acordo pré-nupcial.

Segundo o site TMZ, o casal discute seis estados: Rhode Island, Missouri, Kansas, Tennessee, Nova York e Califórnia. Cada localidade tem leis diferentes, umas mais rígidas e outras mais brandas.

Somadas, as fortunas deles giram em torno dos R$ 10,5 bilhões, e a ideia é que o documento proteja os bens individuais e dê aos tribunais menos margem de manobra para reescrever os acordos.

O casal também quer que as leis do estado valorizem a propriedade intelectual e não concedam pensão alimentícia conjugal de longo prazo.

Ambos têm muito dinheiro. A artista é proprietária de uma mansão luxuosa em Rhode Island e de um apartamento em Nova York. Já Travis, que joga futebol americano na NFL, adquiriu recentemente uma casa no Kansas (Missouri).

Segundo o portal, Rhode Island parte como a melhor opção geral, e Nova York a pior, por ser um estado conhecido por ter juízes que por vezes invalidam acordos.

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O Kansas surge na segunda colocação por ter tribunais, em tese, mais previsíveis e com juízes menos agressivos.