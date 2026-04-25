O que aconteceu com Bubbles, o chimpanzé de Michael Jackson

Quem assistir ao filme "Michael", sobre a vida de Michael Jackson, pode sair com algumas dúvidas na cabeça sobre fatos relatados e possíveis omissões do diretor Antoine Fuqua em relação aos casos de pedofilia em que o artista é acusado de ter estado envolvido.

Uma questão também fica em aberto: por onde anda Bubbles, o chimpanzé de estimação do cantor? O filme apresenta Bubbles quando ele é entregue pela primeira vez a Michael (vivido pelo sobrinho do cantor Jaafar Jackson), enquanto sua família observa horrorizada.

Sua mãe, Katherine (Nia Long), questiona a escolha do filho, perguntando se ele percebe que chimpanzés são animais selvagens e que não teria nada a ver criar um deles em uma casa no subúrbio do Vale de San Fernando, na Califórnia.

Michael resgatou Bubbles na década de 1980 de um centro de pesquisa no Texas e, desde então, tinham uma relação muito próxima. O cantor o levava em turnês, e o chimpanzé o acompanhou no casamento de seu advogado. Tomaram chá juntos enquanto visitavam autoridades governamentais no Japão, em 1987.

Jackson então transferiu Bubbles para seu rancho Neverland, onde ele dormia em um berço, perto de sua cama. Quando ficou maior e mais agressivo, o chimpanzé foi enviado a um treinador de animais por alguns anos. Agora com 43 anos, Bubbles vive no Center for Great Apes [Centro para Grandes Primatas, em tradução livre], um santuário em Wauchula, Flórida. É sua morada desde 2005.

A diretora fundadora do Great Apes, Patti Ragan, disse à "Variety" que Jackson estava fazendo planos para visitar o animal na época de sua morte, em 2009. O espólio do cantor, aliás, continua a apoiar financeiramente os cuidados de Bubbles.

"Ele é muito doce, muito doce", contou Ragan. "As pessoas ainda o imaginam como um bebezinho fofo com rosto rosado que Michael carregava por aí. Mas ele é um garoto grande agora, cerca de 77 quilos. Vive com um grupo de cinco, e estamos introduzindo alguns jovens nesse grupo agora. Bubbles ajudou a criar dois bebês quando chegou aqui."

Um de seus companheiros mais próximos é Oopsy, um chimpanzé de 52 anos que participava da sitcom de ação "B.J. and The Bear", do final dos anos 1970. A versão brasileira foi transmitida pelo SBT de 1979 a 1981 e se chamava "As Aventuras de BJ".

Aos 43 anos, Bubbles é considerado um primata idoso e passa grande parte do tempo cochilando. "Ele é bom com os jovens, mas está se movendo um pouco mais devagar, às vezes leva mais tempo para subir as escadas", contou Ragan em entrevista ao site americano.

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Suas comidas favoritas são frutas, vegetais e folhas verdes. Ele também adora brincar com mochilas que têm velcro. "Ele gosta de colocar suas coisinhas nelas e carregá-las por aí", disse sua cuidadora.