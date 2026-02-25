Assine
ALIMENTOS DA ESTAÇÃO

Frutas e legumes: o que comprar na feira para economizar

Aproveitar os alimentos da estação é bom para o bolso e para a saúde; veja a lista dos melhores itens da época e as dicas de como escolhê-los

Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
25/02/2026 16:48 - atualizado em 25/02/2026 16:52

Frutas e legumes: o que comprar na feira para economizar
Legumes e verduras da estação oferecem mais sabor, nutrientes e economia para o dia a dia do consumidor crédito: Pexels

Optar por alimentos da estação é uma escolha estratégica para quem busca economizar sem abrir mão de qualidade à mesa. No período de safra, a oferta aumenta significativamente, o que pressiona os preços para baixo e torna frutas, legumes e verduras mais acessíveis ao consumidor.

O ganho, no entanto, vai além do bolso. Produtos colhidos no auge da maturação concentram mais sabor, aroma e nutrientes. Como percorrem trajetos menores até chegar aos pontos de venda, preservam melhor vitaminas e minerais, além de, em geral, exigirem menos defensivos agrícolas no cultivo. O resultado é uma alimentação mais fresca, equilibrada e alinhada ao ritmo natural da produção.

Frutas em destaque

As gôndolas e barracas ficam mais coloridas no próximo mês com uma grande variedade de frutas. É a época ideal para encontrar opções suculentas e cheias de nutrientes. Confira as principais apostas para março de 2026:

  • Abacate: para saber se está maduro, verifique a consistência perto do cabo; ele deve ceder a uma leve pressão.

  • Ameixa: prefira as de casca firme, sem rachaduras ou manchas.

  • Banana-nanica: ideal para consumo imediato ou para receitas, quando está com pequenos pontos marrons na casca.

  • Goiaba: o aroma é um bom indicador de que a fruta está doce e pronta para o consumo.

  • Limão: escolha os mais pesados para seu tamanho, pois tendem a ter mais suco.

  • Maçã: a casca deve estar lisa, brilhante e sem partes moles.

  • Mamão: a casca com tons amarelados ou alaranjados indica que a fruta está madura.

Legumes e verduras da estação

Os pratos do dia a dia também ganham mais cor e saúde com os legumes e as verduras da época. Eles são versáteis e podem ser usados em saladas, refogados, sopas e assados.

  • Abobrinha: opte pelas que têm casca brilhante e sem arranhões.

  • Berinjela: deve ser firme, com a casca lisa e bem roxa.

  • Beterraba: prefira as menores e mais firmes, com a casca lisa.

  • Chuchu: a melhor escolha são os de cor verde-clara e sem espinhos.

  • Milho-verde: os grãos devem estar macios e a palha, bem verde.

  • Pepino: busque os mais firmes e com uma cor verde-escura uniforme.

  • Quiabo: para saber se está fresco, tente quebrar a ponta; se quebrar facilmente, está bom.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

