Frutas e legumes: o que comprar na feira para economizar
Aproveitar os alimentos da estação é bom para o bolso e para a saúde; veja a lista dos melhores itens da época e as dicas de como escolhê-los
Optar por alimentos da estação é uma escolha estratégica para quem busca economizar sem abrir mão de qualidade à mesa. No período de safra, a oferta aumenta significativamente, o que pressiona os preços para baixo e torna frutas, legumes e verduras mais acessíveis ao consumidor.
O ganho, no entanto, vai além do bolso. Produtos colhidos no auge da maturação concentram mais sabor, aroma e nutrientes. Como percorrem trajetos menores até chegar aos pontos de venda, preservam melhor vitaminas e minerais, além de, em geral, exigirem menos defensivos agrícolas no cultivo. O resultado é uma alimentação mais fresca, equilibrada e alinhada ao ritmo natural da produção.
Frutas em destaque
As gôndolas e barracas ficam mais coloridas no próximo mês com uma grande variedade de frutas. É a época ideal para encontrar opções suculentas e cheias de nutrientes. Confira as principais apostas para março de 2026:
-
Abacate: para saber se está maduro, verifique a consistência perto do cabo; ele deve ceder a uma leve pressão.
-
Ameixa: prefira as de casca firme, sem rachaduras ou manchas.
-
Banana-nanica: ideal para consumo imediato ou para receitas, quando está com pequenos pontos marrons na casca.
-
Goiaba: o aroma é um bom indicador de que a fruta está doce e pronta para o consumo.
-
Limão: escolha os mais pesados para seu tamanho, pois tendem a ter mais suco.
-
Maçã: a casca deve estar lisa, brilhante e sem partes moles.
-
Mamão: a casca com tons amarelados ou alaranjados indica que a fruta está madura.
Legumes e verduras da estação
Os pratos do dia a dia também ganham mais cor e saúde com os legumes e as verduras da época. Eles são versáteis e podem ser usados em saladas, refogados, sopas e assados.
-
Abobrinha: opte pelas que têm casca brilhante e sem arranhões.
-
Berinjela: deve ser firme, com a casca lisa e bem roxa.
-
Beterraba: prefira as menores e mais firmes, com a casca lisa.
-
Chuchu: a melhor escolha são os de cor verde-clara e sem espinhos.
-
Milho-verde: os grãos devem estar macios e a palha, bem verde.
-
Pepino: busque os mais firmes e com uma cor verde-escura uniforme.
-
Quiabo: para saber se está fresco, tente quebrar a ponta; se quebrar facilmente, está bom.
