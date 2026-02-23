Brasileiros precisarão de autorização online para viajar ao Japão

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O Japão anunciou a criação de um sistema de autorização eletrônica de viagem para cidadãos de 74 países e regiões atualmente isentos de visto para estadias curtas de turismo e negócios. A medida, revelada pelo jornal japonês Nikkei no último sábado ( 21/2), faz parte de um projeto de lei de reforma imigratória que o governo pretende apresentar ao Parlamento nos próximos meses.

O novo mecanismo, batizado informalmente como JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization), será inspirado no ESTA americano — o sistema eletrônico de autorização de viagem dos Estados Unidos. Ele entrará em vigor a partir do ano fiscal de 2028 (provavelmente a partir de abril daquele ano).

Objetivo da medida

O governo japonês justifica a mudança principalmente pela necessidade de prevenir permanências ilegais e impedir a entrada de pessoas indesejáveis (como criminosos ou potenciais overstayers). A iniciativa ocorre em um contexto de aumento do turismo pós-pandemia, mas também de debates internos sobre imigração — o Japão enfrenta envelhecimento populacional e escassez de mão de obra, porém mantém uma política cautelosa em relação a fluxos migratórios permanentes.

A expectativa oficial é que o sistema torne os controles mais eficientes sem prejudicar o fluxo de turistas, já que a aprovação será rápida na maioria dos casos (similar ao ESTA dos EUA ou ao futuro ETIAS europeu).

Por enquanto, nada muda: brasileiros e cidadãos dos demais 74 territórios continuam podendo viajar ao Japão sem visto para estadias curtas. A partir de 2028, porém, o cadastro online e o pagamento da taxa passarão a ser obrigatórios antes de qualquer voo ou viagem.

Fique atento a atualizações oficiais do Ministério das Relações Exteriores do Japão (MOFA) ou da Agência de Serviços de Imigração nos próximos anos, pois detalhes como valor da taxa, prazo de validade da autorização e eventuais isenções ainda podem ser ajustados.







Quem será afetado?

O sistema valerá para os 74 países e regiões que hoje permitem entrada sem visto para estadias de até 90 dias (ou menos, dependendo do acordo bilateral). Entre eles estão:

- Brasil

- Portugal

- Estados Unidos

- Canadá

- Reino Unido

- A maioria dos países da União Europeia (como Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica, etc.)

- Coreia do Sul

- Taiwan

- Hong Kong e Macau

- Austrália

- Singapura

- E outros mercados importantes de turismo para o Japão

O Brasil está explicitamente incluído na lista, o que significa que brasileiros que planejam viagens de turismo ou negócios de curta duração precisarão da autorização eletrônica a partir de 2028.

Como funcionará o processo?

Os viajantes deverão:

1. Preencher um formulário online antes do embarque, informando dados pessoais, ocupação, propósito da viagem e local de hospedagem no Japão.

2. Pagar uma taxa pelo processamento (valor ainda não definido).

3. Aguardar a aprovação da Agência de Serviços de Imigração do Japão, que verificará os dados — inclusive antecedentes criminais e risco de permanência ilegal.

4. Companhias aéreas e outras operadoras de transporte serão obrigadas a negar o embarque a quem não apresentar a autorização válida.

Na chegada ao Japão:

- Será feito o registro de foto e impressões digitais nos terminais de imigração.

- Viajantes aprovados poderão usar portões automatizados com reconhecimento facial, o que deve reduzir o tempo de fila nos aeroportos.

