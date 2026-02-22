Assine
De berço imperial a um dos principais centros turísticos do Japão: os segredos de Kyoto

Redação Flipar
  • <p>Durante mais de um milênio, a cidade foi o centro político e espiritual do Japão. Abrigou a corte imperial e tornou-se palco de importantes decisões históricas. Em 1868, a capital foi transferida para Edo, atual Tóquio, mas Kyoto manteve sua relevância cultural.</p>

     Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
  • <p>Situada a aproximadamente 550 quilômetros de Tóquio, Kyoto está no sul da ilha de Honshu. Sua posição estratégica favoreceu o desenvolvimento urbano e cultural, tornando-se um ponto de encontro entre tradição e inovação.</p>

     Foto: Imagem de alessandra barbieri por Pixabay
  • <p>Kyoto é reconhecida por preservar costumes japoneses, como a cerimônia do chá, o uso do quimono e a formação de gueixas. Esses elementos convivem com a vida moderna, criando uma atmosfera única que fascina visitantes.</p>

     Foto: Imagem de Q5 por Pixabay
  • <p>A cidade é famosa pela formação de gueixas, profissionais da arte e da tradição japonesa. Hoje, elas são raras e consideradas verdadeiras celebridades, aparecendo em bairros como Gion, onde ainda é possível vê-las caminhando entre turistas.</p>

     Foto: Nicole Ene/Pixabay
  • <p>Kyoto reúne templos, castelos e casas tradicionais que contrastam com ruas modernas e movimentadas. Essa mistura de estilos arquitetônicos revela a capacidade da cidade de preservar o passado sem deixar de acompanhar o presente.</p>

     Foto: Imagem de Jamie Nakamura por Pixabay
  • <p>Os jardins de Kyoto são verdadeiras obras de arte, planejados para transmitir paz e harmonia. Durante a primavera, a florada das cerejeiras transforma a paisagem, enquanto no outono as folhas coloridas criam cenários deslumbrantes.</p>

     Foto: Imagem de Tho Vu Dang por Pixabay
  • <p>É comum encontrar riachos com carpas cercados por cerejeiras, vielas com casas tradicionais e restaurantes sofisticados em ruas discretas. Essa diversidade torna a cidade um mosaico de experiências visuais e culturais.</p>

     Foto: Imagem de veronica111886 por Pixabay
  • <p>O Templo do Pavilhão Dourado, ou Kinkaku-ji, é um dos símbolos de Kyoto. Coberto por folhas de ouro, reflete sua imagem no lago ao redor, criando uma visão mágica que atrai milhares de visitantes todos os anos.</p>

     Foto: Imagem de Christel por Pixabay
  • <p>O Templo do Pavilhão Prateado, ou Ginkaku-ji, é conhecido por sua simplicidade e elegância. Ele representa a estética japonesa do “wabi-sabi”, que valoriza a beleza da imperfeição e da transitoriedade.</p>

     Foto: Fg2 wikimedia commons
  • <p>Construído em madeira, o templo Kiyomizu-Dera impressiona por sua varanda suspensa, que oferece uma vista panorâmica da cidade. É especialmente visitado durante a primavera e o outono, quando a paisagem ao redor se transforma.</p>

     Foto: Martin Falbisoner - wikimedia commons
  • <p>Já o santuário Fushimi Inari-Taisha é famoso por seus mais de 10 mil portais vermelhos, chamados torii, que formam caminhos sinuosos pela montanha. A experiência de atravessá-los é considerada espiritual e inesquecível.</p>

     Foto: Dariusz Jemielniak wikimedia commons
  • <p>O Caminho do Filósofo é uma trilha ladeada por dezenas de cerejeiras, ideal para passeios contemplativos. Durante a primavera, o local se transforma em um túnel de flores, encantando moradores e turistas.</p>

     Foto: David Monniaux - wikimedia commons
  • <p>O mercado Nishiki é conhecido como a “cozinha de Kyoto”. Nele, é possível experimentar pratos típicos, descobrir ingredientes locais e vivenciar a diversidade gastronômica japonesa em um ambiente vibrante.</p>

     Foto: matsuyuki - Flickr wikimedia commons
  • <p>A floresta de bambus de Arashiyama é uma das paisagens mais emblemáticas da cidade. Caminhar por seus corredores verdes transmite uma sensação de tranquilidade e conexão com a natureza.</p>

     Foto: Naokijp wikimedia commons
  • <p>Kyoto pode ser explorada a pé, de bicicleta, de trem ou de ônibus. A moderna estação da cidade é um ponto de partida para diversas aventuras, incluindo viagens rápidas pelo shinkansen, o famoso trem-bala japonês.</p>

     Foto: Imagem de gjfreeyui2 por Pixabay
  • <p>O Palácio Imperial de Kyoto é um marco histórico que simboliza o poder da antiga corte. Seus jardins e construções refletem a sofisticação da arquitetura japonesa e a importância da cidade como centro político.</p>

     Foto: moja wikimedia commons
  • <p>Mais moderna do que aparenta, Kyoto combina tradição e inovação, oferecendo experiências únicas a cada visitante. Entre templos milenares e ruas cheias de lojas, a cidade continua sendo um dos destinos mais fascinantes do Japão.</p>

     Foto: Imagem de KokiHanada por Pixabay
