Como Taylor Swift se tornou a artista mais ouvida da história do Spotify

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Neste ano mercado da música parou para celebrar os 20 anos da plataforma que mudou nossas vidas, mas o verdadeiro anúncio foi a consolidação de um império. Taylor Swift foi eleita a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify, um feito que não é apenas sobre música, mas sobre o luxo de uma conexão emocional inquebrável.

Os números apenas validam o que o comportamento do fã moderno já gritava. Essa marca é o valuation definitivo de uma carreira construída sob o pilar da narrativa pessoal elevada ao status de mito global.

Para celebrar o aniversário do serviço, os executivos revelaram os gigantes que moldaram as últimas duas décadas. No bastidor desse ranking, vemos uma batalha de titãs onde a versatilidade de Swift atropelou nomes pesados. A superestrela pop de Shake It Off liderou a lista de artistas mais ouvidos, seguida pelo rapper porto-riquenho Bad Bunny, o cantor de Hotline Bling, Drake, o cantor de Blinding Lights, The Weeknd, e a estrela pop/atriz Ariana Grande.

O prestígio acumulado por Taylor mostra que o segredo do sucesso no streaming não é apenas ter um hit, mas ser o porto seguro de milhões de ouvintes diários sob o selo da Republic Records.

Embora Taylor seja a rainha absoluta no quadro geral de artistas, a lista de álbuns revela uma transformação no consumo global. Mas quando se trata de álbuns mais ouvidos, Bad Bunny assumiu a liderança. Com Un Verano Sin Ti no topo, o porto-riquenho prova que o mercado latino é um ativo de rendimento massivo. O Top 10 de discos é uma vitrine de diversidade, onde o Lover de Swift divide espaço com o Sour de Olivia Rodrigo e o clássico indie AM do Arctic Monkeys, mostrando que a longevidade é o novo padrão de ouro.

O bastidor das músicas mais reproduzidas tem um dono claro: Abel Tesfaye. The Weeknd, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye, também teve presença marcante na lista das músicas mais reproduzidas. Liderar com Blinding Lights é a prova de que a nostalgia futurista é a tendência de comportamento mais lucrativa da atualidade. Ter dois álbuns, Starboy e After Hours, no topo da história da plataforma, coloca o artista em um patamar de sucesso que poucos conseguem manter sem sofrer o desgaste do tempo.

O Spotify não é mais apenas uma rádio digital, é um ecossistema de cultura. Além disso, o podcast The Joe Rogan Experience foi eleito o podcast mais ouvido de todos os tempos'. No campo da literatura, a transformação é visível: 'o audiolivro A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas foi eleito o audiolivro mais ouvido'. Isso indica que o fã moderno busca uma curadoria completa, onde a música de Ed Sheeran ou Justin Bieber convive com a voz de influenciadores e autores, criando um lifestyle de consumo contínuo.

O encerramento do Top 10 com nomes como Billie Eilish, Eminem e o polêmico Kanye West serve para nos lembrar que o sucesso no streaming é uma mistura de inovação e persistência. Taylor Swift é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify porque ela entendeu, antes de todos, que a música em 2026 é um jogo de dados e alma. Cada regravação e cada novo álbum como o Lover são peças de um marketing de performance impecável que gera um engajamento impossível de ser ignorado por marcas e patrocinadores.

No fim das contas, a celebração do Spotify é a celebração da nossa própria história através dos fones de ouvido. Para celebrar seu 20º aniversário, os responsáveis pelo serviço de streaming revelaram pela primeira vez os artistas, músicas, álbuns, podcasts e audiolivros mais ouvidos em sua história.

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O trono pertence a Taylor Swift, mas o império é alimentado por uma rede global de fãs que decidiram que o pop, em sua forma mais pura e bem gerida, é o maior ativo cultural do nosso século.



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