Bela Gil revela motivo sincero para não seguir carreira na música

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bela Gil diz que não se incomoda com comentários que a chamam de "nepo baby". Em participação no videocast "Nepograma", apresentado por Luísa Périssé, ela afirma que aprendeu a ignorar ataques nas redes sociais e garantiu que não leva esse tipo de julgamento para a vida pessoal.





Durante a conversa, a apresentadora também explicou por que nunca seguiu carreira musical, apesar da forte tradição artística da família. Ela brincou que o motivo não foi fugir de comparações com o pai, mas sim "falta de talento", disse, aos risos.

Para Bela, a conexão com a música sempre esteve ligada à dança. "Eu arrastava o sofá para dançar 'É o Tchan!' quando era criança", relembrou. Segundo ela, cantar ou tocar instrumentos nunca fizeram parte de suas habilidades, ao contrário de outros integrantes da família Gil.

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Sobre as críticas, a chef contou que comentários relacionados à fama da família "entram por um ouvido e saem pelo outro". "Quando está relacionado à minha família, esses comentários de 'só está aí porque é filha do Gilberto Gil', realmente não me abalam", declarou.