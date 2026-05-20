Bela Gil revela motivo sincero para não seguir carreira na música
Chef participou do videocast 'Nepograma', apresentado por Luísa Périssé. Apresentadora brincou que não seguiu carreira musical por 'falta de talento'
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bela Gil diz que não se incomoda com comentários que a chamam de "nepo baby". Em participação no videocast "Nepograma", apresentado por Luísa Périssé, ela afirma que aprendeu a ignorar ataques nas redes sociais e garantiu que não leva esse tipo de julgamento para a vida pessoal.
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Durante a conversa, a apresentadora também explicou por que nunca seguiu carreira musical, apesar da forte tradição artística da família. Ela brincou que o motivo não foi fugir de comparações com o pai, mas sim "falta de talento", disse, aos risos.
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Para Bela, a conexão com a música sempre esteve ligada à dança. "Eu arrastava o sofá para dançar 'É o Tchan!' quando era criança", relembrou. Segundo ela, cantar ou tocar instrumentos nunca fizeram parte de suas habilidades, ao contrário de outros integrantes da família Gil.
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Sobre as críticas, a chef contou que comentários relacionados à fama da família "entram por um ouvido e saem pelo outro". "Quando está relacionado à minha família, esses comentários de 'só está aí porque é filha do Gilberto Gil', realmente não me abalam", declarou.