‘Nepo Babies’: Conheça filhos de atores que seguiram a mesma carreira dos pais
A indústria do entretenimento reúne diversos exemplos de artistas que, apesar da origem privilegiada, consolidaram carreiras próprias e, muitas vezes, igualaram ou ultrapassaram o sucesso dos pais. Nomes como Liza Minnelli, Jamie Lee Curtis, Laura Dern, Kate Hudson, Michael Douglas, Drew Barrymore, Nicolas Cage, Angelina Jolie e Fernanda Torres são exemplos disso. Há também uma nova geração que começa a trilhar o mesmo caminho. A seguir, listamos atores e atrizes que seguiram a profissão dosFoto: OsloMetX por Pixabay
Lily-Rose Depp: Nascida em 1999, é filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis. Consolidou sua carreira em 2024, após a repercussão de sua participação na série “The Idol”, da HBO. Atuou em produções como “O Rei”, “A Última Noite”, “Além da Ilusão” e “Um Homem Fiel”.Foto: Reprodução Youtube
Dakota Johnson: Nascida em 1989, é filha de Don Johnson e da indicada ao Oscar Melanie Griffith. Tornou-se mundialmente conhecida ao protagonizar a adaptação cinematográfica de “Cinquenta Tons de Cinza”. Ao longo da carreira, participou de produções como “Suspiria”, “Tempos de Paz em El Royale”, “Madame Teia” e “Amores Materialistas”.Foto: Instagram @movies_movies_and_more
Zoë Kravitz: Nascida em 1998, é filha de Lenny Kravitz e Lisa Bonet. A atriz vem trabalhando de forma consistente desde o fim dos anos 2000. Atuou em franquias como “X-Men”, “Divergente” e “Animais Fantásticos”. Também participou de séries de grande sucesso de crítica, como “Big Little Lies”, da HBO, e “High Fidelity”. Em 2022, se destacou como Selina Kyle, também conhecida como Mulher-Gato, em “Batman”, dirigido por Matt Reeves.Foto: Mingle Media - wikimedia commons
Maya Hawke: Nascida em 1998, é filha mais velha de Ethan Hawke e Uma Thurman, um dos casais mais marcantes dos anos 1990. Estreou como atriz no papel de Jo March na adaptação de “Adoráveis Mulheres”, produzida pela BBC. Em 2019, participou da comédia dramática “Era Uma Vez em… Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino. Ganhou fama internacional ao integrar o elenco da série “Stranger Things”, da Netflix. Também atuou em “Wildcat”, filme dirigido pelo pai.Foto: Instagram @ethanhawke e Reprodução do X @SolaceCinema
Margaret Qualley: Nascida em 1994, é filha de Andie MacDowell. Nos últimos anos, Qualley conquistou grande destaque. Ganhou projeção ao integrar o elenco da série “The Leftovers”, da HBO. Em 2019, recebeu indicação ao Emmy por “Fosse/Verdon” e participou de “Era Uma Vez em… Hollywood”. Pelo papel principal em “Maid”, foi indicada ao Emmy, ao Globo de Ouro e ao SAG Awards. Sua atuação em “A Substância” rendeu nova indicação ao Globo de Ouro.Foto: Reprodução
Jack Quaid: Nascido em 1992, é filho de Meg Ryan e Dennis Quaid, um dos casais mais emblemáticos dos anos 1990. Estreou no cinema em “Jogos Vorazes”, em 2012, e ganhou notoriedade ao interpretar Hughie na série de super-heróis “The Boys”, do Prime Video.Foto: - Instagrams @jack_quaid @dennisquaid e David Shankbone/Wikimédia Commons
John David Washington: Nascido em 1984, é filho de Denzel Washington. Ele iniciou sua carreira como ator em meados da década de 2010. Ganhou destaque com o filme “Infiltrado na Klan”, dirigido por Spike Lee e vencedor do Oscar em 2018. Ele protagonizou “Tenet”, de Christopher Nolan, além de atuar em “Malcolm e Marie”.Foto: Reprodução de Celebridade de Hollywood
Bill, Alexander, Gustaf e Valter Skarsgård: Filhos de Stellan Skarsgård. Alexander e Bill são os mais famosos. Bill venceu um Emmy por sua atuação em “Big Little Lies” e participou de séries como “True Blood” e “Succession”, enquanto Alexander atuou em filmes como “It” e “A Lenda do Tarzan”. Gustaf é conhecido pelo papel na série “Vikings”, e Valter construiu carreira no cinema sueco.Foto: Reprodução Youtube
Madelaine West Duchovny: Nascida em 1999, é filha dos atores Téa Leoni e David Duchovny. Ganhou destaque em 2023 ao integrar o elenco da minissérie da Netflix “Painkiller”. Também apareceu na temporada final de “Arquivo X”, em 2018, série estrelada pelo pai.Foto: Reprodução Instagram
Patrick Schwarzenegger: Nascido em 1993, é filho do ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger. Iniciou a carreira artística na década de 2010. Ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da minissérie “The Staircase”, da HBO, e depois, ao atuar na série “Gen V”, derivada de “The Boys”, na qual interpretou um dos personagens centrais.Foto: Reprodução Youtube
Rumer Willis: Nascida em 1988, é filha mais velha de Bruce Willis e Demi Moore. Estreou no cinema ainda criança, em 1995, atuando ao lado da mãe em “Agora e Sempre”. Depos, contracenou com o pai em “Meu Vizinho Mafioso” e “Refém”. Ao longo da carreira, atuou em produções como “90210: Barrados no Baile – Nova Geração” e “Empire: Fama e Poder”. Também venceu a temporada de 2015 do programa “Dancing with the Stars”.Foto: Reprodução Instagram
Rafael Vitti: Nascido em 1995, é filho do ator João Vitti. Ganhou projeção nacional ao protagonizar a temporada de 2014 de “Malhação”. Em seguida, consolidou sua presença na televisão com papéis de destaque em novelas como “Rock Story”, “Verão 90” e “Além da Ilusão”.Foto: Reprodução Instagram @rafavitti
Antônio Benício e Pietro Antonelli: Filhos de Murilo Benício. Antônio, nascido em 1996, é fruto do relacionamento com a atriz Alessandra Negrini e atuou nas novelas “Amor de Mãe” e na minissérie “Onde Está Meu Coração”, do Globoplay. Já Pietro é filho do ator com Giovanna Antonelli. Ele concluiu as gravações de seu primeiro filme, “Preto no Branco”, em março de 2026, e integrará o elenco da novela das 21h da TV Globo, “Quem Ama Cuida”.Foto: Reprodução Instagram
Pedro Novaes: Nascido em 1996, é filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller. Estreou na televisão em “Malhação: Toda Forma de Amar”. Depois, protagonizou a novela das 18h da TV Globo “Garota do Momento” e integrou o elenco da novela das 21h “Três Graças”.Foto: Reprodução Instagram
Irmãos Simas: Filhos do ator e capoeirista Beto Simas. Felipe Simas, nascido em 1993, consolidou a carreira na televisão com papéis em novelas como “Totalmente Demais” e “Salve-se Quem Puder”. Rodrigo Simas, nascido em 1992, ganhou notoriedade em produções como “Malhação” e “Orgulho e Paixão”. Eles também são irmãos por parte de mãe de Bruno Gissoni, nascido em 1986, que seguiu carreira de ator e participou de novelas como “Avenida Brasil” e “Malhação”.Foto: Reprodução do site metropoles.com/colunas/pipocando
Clara e Esther McGregor: Filhas de Ewan McGregor. Clara, nascida em 1996, iniciou a carreira como modelo antes de se dedicar à atuação. É conhecida por papéis em “Bleeding Love”, “Vingança em Família” e “American Horror Story: NYC”. Esther, nascida em 2001, também começou como modelo e atuou em produções como “O Quarto ao Lado”, “Bleeding Love” e “Babygirl”. Neste último, interpretou a filha da personagem de Nicole Kidman, que foi par romântico de Ewan McGregor em um dos filmes mais conhecidoFoto: Reprodução Instagram