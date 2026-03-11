‘Nepo Babies’: Conheça filhos de atores que seguiram a mesma carreira dos pais

Clara e Esther McGregor: Filhas de Ewan McGregor. Clara, nascida em 1996, iniciou a carreira como modelo antes de se dedicar à atuação. É conhecida por papéis em “Bleeding Love”, “Vingança em Família” e “American Horror Story: NYC”. Esther, nascida em 2001, também começou como modelo e atuou em produções como “O Quarto ao Lado”, “Bleeding Love” e “Babygirl”. Neste último, interpretou a filha da personagem de Nicole Kidman, que foi par romântico de Ewan McGregor em um dos filmes mais conhecido