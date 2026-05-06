O que é 'nepo baby'? Entenda a polêmica do nepotismo em Hollywood

A discussão sobre os "nepo babies" em Hollywood ganha cada vez mais espaço na mídia. O termo, abreviação de "nepotism baby" (bebê do nepotismo, em tradução), viralizou nas redes sociais para descrever artistas que tiveram a carreira facilitada por serem parentes de figuras já consagradas.

A polêmica não é nova, mas voltou com força, questionando até que ponto o talento se sobrepõe às conexões familiares em um meio tão competitivo.

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Quem são os 'nepo babies' de Hollywood?

A lista de artistas apontados como "nepo babies" é extensa e inclui nomes de sucesso em diferentes gerações. Um dos exemplos mais citados é Maya Hawke, atriz de "Stranger things", filha dos atores Ethan Hawke e Uma Thurman. Outro caso conhecido é o de Zoë Kravitz, filha do músico Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet.

Dakota Johnson, estrela da franquia “Cinquenta tons de cinza”, também faz parte do grupo, sendo filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith. Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp e Vanessa Paradis, e Jaden Smith, filho de Will Smith e Jada Pinkett Smith, são outros nomes frequentemente mencionados nas discussões sobre o tema.

O debate sobre mérito e privilégio

A crítica central ao fenômeno dos "nepo babies" não questiona necessariamente o talento individual desses artistas. O ponto central do debate é a vantagem que eles teriam no início da carreira, com acesso a agentes, diretores e oportunidades que são negadas a talentos anônimos.

De um lado, defende-se que, embora as conexões possam abrir a primeira porta, é preciso competência para se manter relevante na indústria. Por outro lado, argumenta-se que essa "primeira porta" é justamente o maior obstáculo para a maioria dos aspirantes a artistas, tornando o campo de jogo desigual desde o início.

Para grande parte do público, o verdadeiro sucesso deve ser construído com base no esforço próprio, independentemente do sobrenome.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.