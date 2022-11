Sapiossexual: entenda o termo utilizado por Bela Gil para se descrever

Bela Gil declara ser sapiossexual em programa do YouTube (foto: YouTube/Reprodução)





A sapiossexualidade define a atração sexual por pessoas consideradas inteligentes. Derivada da palavra “sapiens”, do latim “sábio” ou “aquele que sabe”, ela indica aqueles que consideram um bom papo mais importante que a beleza física, e não é incomum entre adultos: de acordo com um levantamento feito por Gilles E. Gignac, professor da Universidade da Austrália Ocidental, e divulgado pelo El País, 8% da população adulta mundial é sapiossexual.

O termo foi criado em 1998 pelo engenheiro Darren Stalder, que inventou a palavra para se descrever. “Prefiro uma mente incisiva, inquisitiva, perspicaz e irreverente. Quero alguém que considere uma discussão filosófica como preliminar”, afirmou ele na LiveJournal, rede social popular no início dos anos 2000. Para ele, o termo deveria se referir às pessoas que pouco se importam com os atributos físicos de seus pretendentes.

Outras personalidades famosas também já se declararam abertamente sapiossexuais, como Karol Conká e o produtor musical britânico Mark Ronson, responsável por músicas como "Shallow", interpretado por Lady Gaga e Bradley Cooper, e "Uptown Funk", gravada em parceria com Bruno Mars.





Para algumas pessoas, o termo pode sugerir que se trata de orientação sexual, mas como trata-se de uma preferência que pode ser adotada por heterossexuais, homossexuais e bissexuais, há quem prefira tratar o assunto como questão de identidade em vez de sexualidade.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Ouça e acompanhe as edições do podcast DiversEM





O podcast DiversEM é uma produção quinzenal dedicada ao debate plural, aberto, com diferentes vozes e que convida o ouvinte para pensar além do convencional. Cada episódio é uma oportunidade para conhecer novos temas ou se aprofundar em assuntos relevantes, sempre com o olhar único e apurado de nossos convidados.

Bela Gil, uma das filhas de Gilberto Gil, declarou ser uma pessoa sapiossexual durante uma participação no programa “Mil e Uma TrETAS”, apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria no YouTube. Também durante a conversa, a culinarista e apresentadora afirmou que seu casamento de 18 anos com o designer JP Demasi é aberto, ou seja, ambos podem se relacionar com outras pessoas fora do relacionamento.