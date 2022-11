Massachusetts elege a primeira governadora abertamente lésbica dos EUA

A democrata Maura Healey foi eleita governadora de Massachusetts, tornando-se a primeira abertamente lésbica a ocupar o cargo nos Estados Unidos. Maura derrotou, na na terça-feira (8/11), o republicano Geoff Diehl, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump.





O governador em exercício, Charlie Baker, um republicano moderado, optou por não tentar um terceiro mandato.





Essas eleições de meio de mandato foram as primeiras da história com candidatos LGBTQIA nos 50 estados do país e na capital Washington D.C.. A maioria concorre pelo Partido Democrata.

A democrata afirmou que pretende atuar de forma contundente em relação às mudanças climáticas e ajudar o estado a desenvolver um “corredor climático” para tecnologia verde. A governadora eleita também defendeu o acesso ao aborto, tema que tem sido amplamente discutido nos EUA.