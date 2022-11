Fãs piram com foto de ícones negros: Iza, Lewis Hamilton e Seu Jorge

Iza posta foto de jantar com Lewis Hamilton e Seu Jorge e viraliza nas redes (foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Iza publicou nesta terça-feira (08/11) um registro de um jantar com o heptacampeão da Formula 1, Lewis Hamilton, e o cantor Seu Jorge. “Um jantar extraordinário na minha terça”, escreveu na legenda, “ps.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto”, completou em tom de brincadeira.

A postagem viralizou e recebeu uma enxurrada de comentários de admiração. Entre os famosos Pocah comentou que foi um “encontro pesadão” em referência à musica de Iza. Giovanna Ewbank publicou: “Socorro esse trio!”, e o ex-BBB Rodrigo Mussi, escreveu: "Demais!".

Um fã comemorou o encontro exaltando a importância de personalidades negras estarem vindo para o Brasil e se encontrando com potências negras brasileiras. “Eu amo o fato da nata da negritude brasileira e quiçá mundial (Viola e Luiz Amilton) estarem criando uma bolha e se reunindo dessa forma. É como se eu estivesse assistindo um filme da Marvel com todos os meus heróis reunidos”, escreveu aportuguesando o nome do piloto britânico.

Fãs também comemoraram o encontro e torceram por um possível romance entre Iza e Hamilton, uma vez que a cantora está solteira dpois do fim do relacionamento de quatro anos com o produtor musical Sergio Santos. "Pega ele, Iza, eu imploro” e "meu deus, seria o casal do século" foram algumas frases postadas pelos internautas.

Lewis Hamilton está no Brasil desde segunda-feira (07/11), quando recebeu o título de cidadão honorário brasileiro, em uma cerimônia na Câmara dos Deputados em Brasília, em reconhecimento a sua homenagem feita ao piloto Ayrton Senna durante a corrida no GP de São Paulo em 2021, ocasião na qual usou as cores da bandeira brasileira.





Do fundo do meu coração, Brasil, obrigado obrigado e obrigado %u2764%uFE0F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%u267E pic.twitter.com/dbS34IpeqJ %u2014 Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 8, 2022

“É uma grande honra receber esse título, hoje. Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil, eu sempre amei o Brasil”, declarou o britânico na cerimônia. Lewis deve ficar no Brasil até o próximo final de semana, quando participará da corrida de Formula 1 do GP de Interlagos.