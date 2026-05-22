Mulheres da arte urbana farão mural coletivo em BH

O 8º Encontro Delas, festival dedicado às mulheres da arte urbana, será realizado neste fim de semana. Criado em 2017, o evento terá, pela primeira vez, artistas de todos os estados brasileiros entre as mais de 40 participantes, além da convidada colombiana Eva One.



O festival é idealizado e organizado pelo coletivo Minas de Minas Crew, formado pelas artistas mineiras Krol (Carolina Jaued), Nica (Nayara Gessyca), Viber (Lídia Soares) e Musa (Louise Líbero). São responsáveis por grafites conhecidos da capital mineira, como a homenagem a Teuda Bara no Centro de Referência das Juventudes, o mural de Elza Soares nas escadarias da Rua Sapucaí e a pintura das benzedeiras mineiras na sede do Sesc MG, primeira empena do Brasil produzida por um grupo de mulheres.



No Encontro Delas, o grupo busca fortalecer a presença feminina na arte urbana e promover a troca entre artistas de diferentes regiões. Como parte da programação, as participantes produzem coletivamente um mural inédito. Nesta edição, a intervenção será feita no entorno da Escola Estadual Santo Afonso, no bairro Renascença.



Para Carolina Jaued, o evento também funciona como uma forma de resistência em um cenário ainda marcado pela predominância masculina. “A resistência vem através desse evento, de reunir as mulheres, de estar em diálogo e ter a nossa participação nas ruas. A gente se fortalece estando sempre em atividade nas ruas e se renovando”, afirma.



Coexistência

As artistas participantes são selecionadas por meio de inscrições abertas pelo coletivo, reunindo nomes ligados tanto ao grafite quanto ao muralismo. O mural realizado neste fim de semana irá misturar diferentes estilos e referências, passando por desenhos tanto de tipografias quanto de personagens e tratando de temas como aqueles ligados às mulheres e aos povos indígenas. “Tudo vai coexistir no painel, mas não necessariamente integrado”, explica Carolina.



Zi Reis é uma das representantes de Minas Gerais nesta edição. Natural de Contagem, participou de todas as edições anteriores do Encontro Delas. Além da atuação como artista urbana, ela pesquisa, no mestrado em Artes da UFMG, a potência de encontros de artistas urbanas no Brasil.



“Desde o começo, o Encontro Delas teve uma característica forte de dar visibilidade para as nossas trajetórias. A gente se encontra, troca referências, conhece melhor o trabalho uma da outra”, comenta Zi.



A artista também reforça que fazer arte urbana ainda significa enfrentar diferentes barreiras. “O espaço do grafite e da arte urbana é um espaço muito masculino. No encontro, a gente se fortalece e recarrega as energias”, diz.



Para o mural, Zi costuma preparar referências e um layout antes da pintura, mas também se deixa influenciar pelas artistas ao redor, seja pelo estilo ou pela paleta de cores. Nesta edição, ela deve abordar temas ligados às infâncias e às experiências femininas, passando pelas relações entre gerações e pelo cuidado entre mulheres.



Além da produção do mural, o Encontro Delas promove uma roda de conversa nesta sexta-feira (22/5), dedicada à experiência de mulheres que conciliam a maternidade e a atuação na arte urbana.



No sábado (23/5), enquanto ocorre a pintura do mural, haverá apresentações de Maria Flor, DJ Rude e DJ Princesinha. A programação inclui ainda uma disputa de tag, que terá a cantora Mac Júlia como mestre de cerimônias. No universo do grafite, “tag” é a assinatura estilizada dos artistas.



8º ENCONTRO DELAS

Nesta sexta (22/5), das 19h30 às 21h, no Centro de Referências das Culturas Urbanas (Viaduto Santa Tereza). No sábado (23/5) e domingo (24/5), das 9h às 17h, no entorno da Escola Estadual Santo Afonso (Av. Bernardo de Vasconcelos, 1334, Renascença). Entrada gratuita.



Outros eventos neste fim de semana em BH:

>>> QUINTAL DA DIVINA LUZ

Será reaberto neste domingo (24/5), a partir das 13h, o Quintal da Divina Luz (Rua Maria Aparecida, 375, São Marcos), tradicional espaço do samba em Belo Horizonte criado por Serginho Divina Luz (1962-2023).

O espaço volta às atividades, idealizadas por Tauana Luiza, filha de Serginho, e pela produtora cultural Joyce Cordeiro, para celebrar o legado do sambista. A programação conta com show da banda Na Cadência do Samba, às 15h30. Ingressos: R$ 40, à venda no Sympla.



>>> UNIVERSO GEEK

Neste sábado (23/5), das 9h às 19h, o Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro) recebe a convenção Lobby Con, voltada ao universo gamer e geek. A programação reúne campeonatos de “Mario Kart” e “EA Sports FC”, fliperamas, jogos de tabuleiro, concurso de cosplay e um simulador espacial inspirado em clássicos da ficção científica.

O ator e dublador Wendel Bezerra, conhecido por personagens como Goku, Bob Esponja e Sanji, participa de bate-papo. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia/social), à venda na plataforma Sympla.



>>> JAZZ E BLUES

O Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival chega à 40ª edição neste domingo (24/5), das 11h às 18h, na Praça da Savassi. O evento reúne shows, feira de vinil, encontro de carros antigos, exposição de arte e opções gastronômicas.

Entre as atrações musicais estão Raquel Calais Duo, o pianista Emerson Oliveira, a banda Blues Zé-Pelin, Carlim Oliveira e DJ Fabiano. Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na plataforma Sympla.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes