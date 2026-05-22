Assine
overlay
Início Cultura
STREAMING

Série investiga desaparecimento de garoto em trilha na Mantiqueira

‘Pico dos Marins: O caso do escoteiro Marco Aurélio’ deriva de podcast sobre mistério que dura 40 anos, quando menino de 15 anos sumiu em trilha em Piquete

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
22/05/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
Fotografia mostra Ivo Simon, sentado, de óculos, gesticulando, em cena da série Pico dos Marins: O caso do escoteiro Marco Aurélio
Ivo Simon, pai de Marco Aurélio, busca há 40 anos explicações sobre o que aconteceu com o filho crédito: Globoplay/Divulgação

Lançado em novembro de 2022, o podcast “Pico dos Marins: O caso do escoteiro Marco Aurélio” foi uma surpresa. Para o público, que descobriu uma história esquecida havia quase 40 anos, e para o próprio criador, o documentarista Marcelo Mesquita, que se aventurava pela primeira vez no formato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


“Foram 4 milhões de downloads, algo que nunca esperei. Não imaginava que as pessoas consumissem podcasts dessa forma, nem que minha voz fosse algo palatável”, afirma. Três anos e meio mais tarde, a história continua. Agora em formato de minissérie, com oito episódios no Globoplay.


A produção apresenta novas informações e personagens sobre o caso do garoto de 15 anos que desapareceu em 8 de junho de 1985, numa expedição na região da cidade de Piquete. Localizado na Serra da Mantiqueira, o Pico dos Marins é o segundo ponto mais alto do estado de São Paulo.


Há oito anos, Mesquita foi procurado por Ivo Simon, pai de Marco Aurélio. “O que eu quis com o Seu Ivo foi levantar um grande cartaz de ‘Procura-se Marco Aurélio’, expor o rosto do filho para não deixar a história cair no esquecimento”, conta.


Mesquita em nenhum momento pensava em um podcast. “Na minha cabeça, ele era audiovisual.” Mas foi o formato em áudio que o Globoplay topou no primeiro momento. Mesquita chegou a dizer não, mas depois mudou de ideia.

“Seu Ivo tem pressa, eu estava com o caso vivo na mão. Então topei, com a condição de que não levaria um gravador, mas sim uma câmera. Tanto que brinco que ele é o primeiro podcast brasileiro filmado.”


Reconstituição

É isto que explica que parte das imagens da série foi rodada durante a pandemia. “Tudo o que se ouviu no podcast foi filmado de forma muito simples. Peguei uma câmera de uma bitola inferior, meu carro, com Seu Ivo do meu lado, o diretor de som e uma produtora. Foram quatro pessoas rodando pela Mantiqueira em um esquema super de guerrilha.”

Os dois projetos, série e podcast, reconstituem o desaparecimento de Marco Aurélio Simon, que, com seu grupo de escoteiros, tentou chegar ao cume dos Marins. Também veem o desdobramento do caso, que teve diferentes linhas de investigação e teorias. Ivo Simon, hoje com 88 anos, está há 41 anos em busca do filho.


A repercussão do podcast garantiu seu formato em série, que vai muito além do projeto anterior. “[Por causa do podcast] Ganhei um voto de confiança. Novos entrevistados resolveram falar”, conta Mesquita, referindo-se a Osvaldo Machado, escoteiro amigo de Marco Aurélio que estava na expedição, e alguns irmãos do garoto desaparecido. “A série traz o material de observação de tudo que vi acontecer na minha frente, sempre com Seu Ivo ao meu lado”, acrescenta.


Em sua pesquisa, Mesquita encontrou com o pai do menino uma série de rolos de filme em Super-8. “Revelei e vi o Marco Aurélio e todo o grupo de escoteiros na época.” O documentarista pegou a mesma câmera utilizada por Seu Ivo para filmar as dramatizações. “A ideia é gerar uma confusão no espectador, para que ele não saiba se o que está vendo é material de arquivo ou dramatização.”


Há também muita coisa rodada com câmera de cinema. “A família Simon rodou o Brasil inteiro atrás do Marco Aurélio. Existe uma grande dificuldade com a cronologia dos fatos. Pesquisei muito, separei fatos e boatos, realidade e imaginação”, afirma.


Para Mesquita, além de apresentar uma história cheia de desdobramentos, “Pico dos Marins” é uma reflexão sobre a família. “Quem construiu a pesquisa esses anos todos foram Seu Ivo e os filhos. Acredito, assim como ele, que, se a série tiver um efeito de viralização, a gente poderá se aproximar de um desfecho definitivo”, diz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


“PICO DOS MARINS – O CASO DO ESCOTEIRO MARCO AURÉLIO”
• A minissérie, com oito episódios, está disponível no Globoplay.

Tópicos relacionados:

desaparecimento mantiqueira plataforma serie streaming televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay