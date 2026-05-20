Reality sobre casais denunciado por estupro era 'tragédia anunciada'

O programa "Married at First Sight UK" estava fadado a dar errado? Há questões mais amplas a serem respondidas após as graves acusações feitas por três mulheres que participaram do programa, envolvendo estupro e agressão sexual.

Entre elas, está saber se a polícia abrirá investigação — o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte afirmou que as acusações "precisam ser investigadas" — e se o órgão regulador Ofcom analisará mais profundamente as medidas de proteção em programas de reality show.

De forma mais ampla, o que está em questão é: as regras de bem-estar e proteção no Reino Unido são suficientemente rigorosas?

As denúncias colocaram o canal de TV Channel 4 no centro das atenções, não apenas por seus processos de proteção aos participantes, mas também por sua situação financeira — e talvez até por seu futuro, em um momento em que as receitas publicitárias caíram de forma generalizada.

A CPL, produtora responsável pelo programa de sucesso, assistido regularmente por mais de 3 milhões de pessoas, também está sob pressão, com muitas perguntas ainda sem resposta.

O Channel 4 afirmou que encomendou, no mês passado, uma revisão externa sobre as medidas de bem-estar no programa "após receber graves denúncias de irregularidades".

A CPL afirma que seus protocolos de proteção estão entre os mais avançados da indústria e que agiu de forma apropriada em todos os casos.

Desde que a investigação do programa Panorama, da BBC, foi exibida, fomos procurados diretamente por vários ex-participantes do "Married at First Sight UK" relatando preocupações.

Nas redes sociais, alguns ex-participantes manifestaram apoio às mulheres que denunciaram os casos e pediram providências, enquanto outros disseram ter tido experiências positivas.

1. O que eles sabiam - e quando?

Segundo as mulheres, algumas denúncias teriam sido feitas durante ou logo após as gravações, mas os episódios ainda assim foram exibidos. Críticos questionam se os alertas foram tratados com rapidez suficiente.

O Channel 4 afirma que, quando preocupações relacionadas ao bem-estar dos participantes foram levantadas, "ações rápidas e apropriadas foram tomadas, com base nas informações disponíveis na época", acrescentando que "refuta veementemente qualquer alegação em contrário".

A emissora diz ainda que só tomou conhecimento de uma acusação de estupro depois que a série já havia sido exibida e que "seria errado criticar decisões tomadas por ela e pela CPL com base em informações que elas não tinham naquele momento".

2. O formato do programa incentiva situações de risco?

PA Dame Caroline Dinenage classificou a situação do programa de "tragédia anunciada"

Em 2021, o "Married at First Sight UK" mudou seu formato, incorporando jantares coletivos e mais interação social (e consumo de álcool), em vez do estilo mais documental adotado originalmente.

Isso teria agravado os problemas em torno de um programa cujo principal diferencial, segundo críticos, já cria riscos inerentes?

Como definiu a deputada Caroline Dinenage, presidente do Comitê de Cultura, Mídia e Esporte do Parlamento britânico, quando pessoas são incentivadas a dividir uma cama e uma vida logo após se conhecerem, "parece quase uma tragédia anunciada".

3. Quão eficazes eram os procedimentos de proteção e bem-estar?

A CPL afirma que seus processos de bem-estar são o "padrão ouro" da indústria. O Channel 4 diz que o programa conta com sistemas "robustos" de proteção, incluindo checagem de antecedentes, acompanhamento diário e suporte psicológico.

Mas, se ex-participantes afirmam que essas proteções falharam com elas, surge a questão: qualquer sistema de proteção conseguiria realmente impedir abusos em um programa desse tipo?

A deputada Jess Phillips, ex-ministra responsável pela área de proteção e salvaguarda, afirmou que o Married at First Sight não é apenas um programa "repleto de riscos", mas um ambiente em que "livre arbítrio e consentimento são difíceis de garantir quando contratos e expectativas estão em jogo — sem falar nas barreiras para denunciar criadas pela vergonha e pelo medo".

Ela acrescentou que, aparentemente, "mesmo quando os procedimentos de proteção eram acionados, eles não resultavam em ações concretas, nem havia um verdadeiro interesse em investigar mais a fundo".

A CEO do Channel 4, Priya Dogra, afirmou que, "quando preocupações sobre o bem-estar dos participantes foram levantadas, e com base nas informações disponíveis na época, o Channel 4 agiu de forma rápida, apropriada e sensível, mantendo o bem-estar como prioridade central".

4. A resposta do Channel 4 às alegações foi imprudente?

BBC A nova CEO do Channel 4, Priya Dogra, recusou-se a dizer se gostaria de pedir desculpas às mulheres que fizeram as acusações

Anteriormente, o Channel 4 disse à BBC que as acusações eram "totalmente sem comprovação", e Dogra manifestou "solidariedade" às supostas vítimas de estupro e sexo sem consentimento. Ela afirmou ter aberto uma investigação quando a BBC compartilhou sua reportagem com o Channel 4 no mês passado.

Mas o Channel 4 já esteve na linha de frente da exposição de denúncias de abuso sexual, com o documentário indicado ao Bafta "Russell Brand: In Plain Sight". Desde então, Brand foi acusado de vários casos de estupro e agressão sexual, acusações que ele nega.

No caso do "Married at First Sight UK", o Channel 4 certamente estará buscando orientação jurídica sobre o que pode dizer diante de acusações ainda não comprovadas — e aparentemente negadas pelos homens envolvidos —, mas demonstrar apenas "solidariedade" pode não ser suficiente.

5. O Channel 4 vai adiar a próxima temporada ou cancelar o programa definitivamente?

A próxima temporada — a 11ª do "Married at First Sight UK" — já foi gravada e está prevista para ir ao ar no outono europeu. Os produtores terão em mente os participantes que dedicaram seu tempo ao programa e que provavelmente esperam a visibilidade e a fama associadas à atração.

Mas a pressão sobre essa nova temporada está aumentando, e sua exibição está longe de ser garantida — sobretudo porque o principal patrocinador do programa suspendeu seu envolvimento.

Por outro lado, caso o programa seja cancelado, surge outra questão: o que poderia substituir um formato tão popular, capaz de atrair um público jovem considerado estratégico e de gerar mais de 30 horas de conteúdo por temporada?

Channel 4 O Channel 4 removeu o programa "Married at First Sight UK" de seu serviço de streaming na segunda-feira, após a reportagem do "Panorama"

Quão importante é o programa para as finanças do Channel 4?

Conhecemos a situação delicada das empresas de mídia de serviço público, cujo modelo econômico tradicional dependia de receitas publicitárias — que caíram drasticamente nos últimos anos.

O pior momento do Channel 4 foi em 2023, quando seu balanço registrou um déficit de 52 milhões de libras.

A emissora vem tentando migrar para o digital, mas, assim como muitas outras empresas de mídia e produtores de conteúdo estão descobrindo, é difícil monetizar receitas digitais da mesma forma que antes era possível com a publicidade tradicional.

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