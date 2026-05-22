BH recebe festa com comidas típicas da Argentina, shows e dança

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A sétima edição da festa La Pachanga - A autêntica Festa Argentina toma conta da Praça da Assembleia, neste sábado (23/5), das 12h às 21h, com atrações de música e danças típicas, além da oferta gastronômica.



Com 12 barraquinhas de comida, a gastronomia é o destaque da La Pachanga. Nesta edição, o chef Gustavo Roman (Pizza Sur) leva empanadas ao evento. O clássico choripan é preparado pelo chef Marcelo Alejandro Gomez (Ninna), enquanto os sanduíches milanesa são apresentados pela Che Cocina. A chef Valéria Borges leva ao evento massas, pizzas, alfajores e o ensopado argentino locro, já o chef Don Klebinho chega com paellas.



A festa ainda conta com os clássicos churrascos argentinos, com costelas, bifes de chorizo e assados de tira. Entre as bebidas, serão oferecidos vinhos argentinos da Adega Winee, cervejas artesanais da Krug e drinks feitos pelo mixologista Alan Kardec.



A Escola de Música Musicando inaugura as apresentações musicais. Na sequência, a cantora Lívia Oliveira Itaborahy apresenta tangos argentinos e canções de diferentes regiões do país. Ela estará acompanhada dos dançarinos da Polêmica en El Bar. Os grupos Los Clandestinos e Sonora Banda encerram a programação, com salsa e reggaeton.



Tributo

Essa é a terceira edição da La Pachanga com apresentação de Lívia Itaborahy, que se encantou pela cultura e a música argentinas quando ainda estava na faculdade de música e conheceu a obra de Mercedes Sosa (1935-2009).



“Aprendi uma música dela para tocar em barzinhos, e as pessoas ficavam encantadas. Depois de um tempo, conheci um argentino e passei a me interessar mais pela cultura de lá e fiquei procurando motivos e oportunidades para ir para a Argentina”, conta. Ela fez um curso de verão em Santa Fé. “Fiquei fascinada, me encantei.”



Quando voltou, Lívia criou o tributo a Mercedes Sosa e fez seu mestrado sobre o canto político da voz da cantora argentina. A artista retornou recentemente de uma viagem de dois meses à Argentina. “Fiquei feliz de fazer a festa logo agora, uma semana depois da minha volta, porque ainda está fresco o sentimento”, diz.



A artista destaca a variedade de estilos da música argentina. “No meu show canto tangos, algumas músicas folclóricas, chacarera, tonadas e algumas canções da Mercedes Sosa. Vou explicando também um pouco desses outros ritmos argentinos”, afirma.



Ela observa que a variada geografia do país vizinho influencia a música e dá como exemplo a província de Mendoza. “É uma região próxima da divisa com o Chile, onde tem muitas vinícolas. Ali também tem vista para a Cordilheira dos Andes, então é superfrio e um clima mais seco. O estilo que domina é a tonada cuyana.”



LA PACHANGA – A AUTÊNTICA FESTA ARGENTINA

Neste sábado (23/5), das 12h às 21h, na Praça da Assembleia (Avenida Olegário Maciel, 1.416, Centro). Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.



Outros shows em BH neste fim de semana.

>>> MÚSICA NA CAPELA

Como parte do projeto Música na Capela, o Quarteto Echinata apresenta o concerto “Laços de afeto”, na Capela de Santana, nos jardins da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários), neste domingo (24/5), às 11h. O programa inclui obras do francês Gabriel Fauré (1845-1924) e do russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943). Entrada franca, sujeita à lotação do espaço.



>>> “ALEX COHEN INTERPRETA O REI”

O cantor Alex Cohen apresenta nesta sexta-feira (22/5), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes) o espetáculo “Alex Cohen interpreta o rei”, com repertório em homenagem a Roberto Carlos. Ingressos a R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia), R$ 119 (inteira sócio MTC e Unimed) e R$ 59,50 (meia sócio MTC e Unimed), à venda pela plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.



>>> “FOGO & AGUACEIRO”

A cantora e compositora mineira Lislie apresenta no Teatro Manoel Franzen de Lima (Praça Bernardino de Lima Centro, Nova Lima) o show “Fogo & aguaceiro”, com o repertório de seu álbum homônimo, lançado em outubro passado.

Canções como “Menina aguada”, “Em brasa” e “Amor bandido” fazem parte da apresentação, na cidade que marcou o início da trajetória musical de Lislie. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pelo Sympla.



>>> IVANS LINS

Ivan Lins comemora 80 anos com show retrospectivo da carreira, que volta a BH neste sábado (23/5), às 21h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). No repertório, sucessos como “Madalena”, “Vitoriosa”, “Lembra de mim”, “O amor é meu país”, “Iluminados”, “Saindo de mim” e “A noite”.

Ingressos para o Setor 1: R$ 530 (inteira), R$ 265 (meia) e R$ 285 (meia social mediante a entrega de 1kg de ração para cães e gatos ou 1kg de alimento não perecível); Setor 2: R$ 390 (inteira) e R$ 215 (meia e meia social mediante a entrega de 1kg de ração para cães e gatos ou 1kg de alimento não perecível), à venda no Sympla e na bilheteria do teatro.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes