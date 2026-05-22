Alunos de teatro de BH realizam mostra gratuita de cenas curtas

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A primeira edição deste ano da “Me mostra” – evento criado em 2017 pelos alunos do curso de teatro do Cefart para apresentar seus trabalhos – chega à reta final neste fim de semana. O palco do Teatro João Ceschiatti recebe, nesta sexta-feira (22/5), quatro cenas curtas e, no sábado, outras quatro.



O tema desta edição é “Estratégias de existência”. Participam também alunos do Teatro Universitário da UFMG, do Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias (Cicalt) e da RC2 Teatro Escola.



“O Cefart está majoritariamente presente, mas abre-se esse chamamento para outras escolas de nível técnico e profissionalizante”, explica Bruno Maracia, coordenador da Escola de Teatro do Cefart. A curadoria é feita pelos alunos, sob orientação da coordenação.



“Um grupo é formado para cuidar da produção. Esse grupo e a equipe do Cefart pensam na temática, se mobilizam e fazem o chamamento. Os interessados em mostrar seus trabalhos têm, então, um prazo de até três meses para criar a partir da temática, que puxa as ideias e é o mote para a curadoria”, diz.

Hoje serão apresentadas as cenas curtas “Pantomtrina”, em que três operários de uma empresa de pintura e reparos têm que lidar com o caos de uma casa; “Ideias nunca morrem”, sobre dois homens que, capturados pela Organização Ditatorial Brasileira, discutem ideologias; “Casa das feras”, em que duas criaturas entre o humano e o animalesco buscam formas de sobreviver ao mundo; e “Entre a memória e o esquecimento”, que especula sobre esquecer por livre e espontânea vontade.



Temática

As encenações de amanhã são “Fragmentos de Dona Edith: “Quando as palavras fogem”, que mostra a personagem-título reconstruindo sua história em meio a lapsos e repetições; “Mata tua avó”, em que uma menina planeja matar a avó; “Viveiros”, que busca traduzir os cantos dos pássaros a partir de poesias, para expressar a liberdade; e “A cena que não aconteceu”, sobre o embate criativo de três estudantes de teatro durante a apresentação de sua cena final em uma mostra.



“Na hora da seleção, contam a interdisciplinaridade, o uso de cenários e figurinos, a quantidade de pessoas envolvidas e o entendimento se é, de fato, um trabalho coletivo, bem como, fundamentalmente, se a proposta está dentro da temática. Tentamos replicar um festival profissional de teatro”, diz Maracia.



Segundo o coordenador, o processo de curadoria é revisto a cada ano, com vista a desenvolver melhorias. “Os alunos estão dos dois lados da moeda, ora produzem, ora participam como artistas, mostrando seus trabalhos. É algo que vai além da sala de aula, é um ensinamento do que se vive no dia a dia. São duas edições da 'Me mostra' por ano e os estudantes se preparam em cursos complementares de técnicas corporais, curadoria, direção cênica e produção, por exemplo”, aponta.



"ME MOSTRA: ESTRATÉGIAS DE EXISTÊNCIA"

Nesta sexta-feira (22/5) e sábado, das 19h às 22h, no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, com ingressos disponíveis na bilheteria do Palácio das Artes, a partir de uma hora antes do início das apresentações.



Outros espetáculos em BH no fim de semana:

>>> “BLUEY AO VIVO”

O show oficial da série “Bluey” chega pela primeira vez a BH, com cinco apresentações no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 40, Santa Efigênia), neste sábado (23/5), às 15h e às 18h, e no domingo (24/5), às 11h, às 15h e às 18h.

No desenho produzido pela Ludo Studio, vencedor do Emmy, Bluey é uma cachorrinha da raça Blue Heeler que vive com sua mãe, seu pai e sua irmãzinha, Bingo. Com energia de sobra, ela transforma qualquer brincadeira em jogos imprevisíveis.

A adaptação teatral “Bluey ao vivo - Diversão em família” conta com elenco de 14 atores e bailarinos, músicas da série e os dubladores oficiais brasileiros do desenho.



>>> “ZUZUS”

A 24ª Semana Nacional dos Museus é celebrada pelo Educativo do CCBB-BH com a apresentação gratuita do espetáculo “Zuzus”, uma homenagem ao legado de Zuzu Angel, sob orientação dramatúrgica de Rita Clemente, com o coletivo Mulheres em Dança.

As apresentações são neste sábado (23/5) e domingo, às 18h, no Teatro 2 do CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do CCBB e na bilheteria.



>>> “BUFFET ESCASSO”

A comédia “Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso”, dirigida e estrelada por Carlos Nunes, tem apresentações nesta sexta (22/5) e sábado, às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo). Ingressos entre R$ 30 e R$ 60, à venda no Sympla.



>>> “ANDORINHA SINHÁ”

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A Cia. Novelo, de São Paulo, apresenta a montagem “O gato Malhado e a andorinha Sinhá”, baseada no romance homônimo de Jorge Amado, neste sábado (23/5), às 16h, e domingo, às 11h e às 16h, na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia, gratuitamente.