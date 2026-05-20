Após cirurgia na coluna, Alcione impressiona ao dançar em show
Cantora se apresentou no festival Capital do Samba, na Marina da Glória, e chamou atenção ao cantar em pé e mostrar muito samba
A cantora Alcione surpreendeu o público com muito samba no pé durante sua apresentação no festival Capital do Samba, realizado na Marina da Glória, no Rio, no último sábado (16/5). O registro viralizou nas redes sociais, já que a artista vinha realizando a maior parte dos seus shows sentada nos últimos anos.
De acordo com a equipe de Alcione, ela passou por uma cirurgia na coluna há algum tempo e apresenta uma melhora gradativa. Atualmente, a Marrom alterna entre cantar em pé e sentada em suas performances, mostrando que está em ótima recuperação.
Veja imagens:
