Neta de Mussolini vence 'BBB' italiano e leva prêmio milionário

Alessandra Mussolini, neta do antigo ditador italiano Benito Mussolini, conquistou o primeiro lugar no reality show "Grande Fratello VIP", a versão da Itália para o "Big Brother" com celebridades. A ex-parlamentar venceu a disputa final contra a atriz Antonella Elia, na última terça-feira (20/5).

A vitória garantiu à participante o prêmio de 550 mil euros, montante que atinge cerca de R$ 3,3 milhões na conversão atual. Com 63 anos, Alessandra utilizou o confinamento para consolidar seu retorno ao entretenimento, área onde iniciou sua vida pública antes de migrar para a carreira política.

Guinada liberal e críticas ao governo Meloni

A passagem de Alessandra pelo programa reacendeu discussões sobre suas recentes mudanças de posicionamento. Conhecida por décadas de falas conservadoras e oposição aos direitos civis, ela passou a defender pautas da comunidade LGBTQIA+ nos últimos anos.

Foto: Reprodução/Instagram

Em 2022, a vencedora do reality confrontou publicamente as políticas de sexualidade da primeira-ministra Giorgia Meloni. Na ocasião, Alessandra publicou em suas redes sociais que "chega de sexo e sexualidade, todo mundo é tão fluido quanto quiser", marcando um distanciamento de sua antiga base eleitoral.

Durante o confinamento, a ex-deputada alternou memórias sobre sua família com reflexões sobre sua nova visão de mundo. Essa postura ajudou a manter o engajamento do público, que lhe deu a vitória com 55,95% da preferência popular.

Trajetória entre o entretenimento e o poder

Antes de se tornar uma figura central na política conservadora, Alessandra construiu uma carreira como modelo, cantora e atriz entre os anos 1970 e 1980. Sua entrada definitiva na vida pública ocorreu sob a sombra do sobrenome familiar, ligado ao regime que comandou a Itália na primeira metade do século 20.

Sua biografia política inclui marcos significativos e passagens por diferentes esferas de poder:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Liderança partidária: em 2004, assumiu o comando da legenda Ação Social, tornando-se a primeira mulher a chefiar um partido político no país. Ela esteve à frente do grupo conservador em um momento de transição na política italiana.

Atuação legislativa: representou a Itália em mandatos no Parlamento Europeu e também na Câmara dos Deputados nacional. Mesmo após se afastar de cargos eletivos, a ex-parlamentar manteve sua relevância em debates públicos e participações frequentes na TV.

O sucesso no programa de televisão ocorre em um cenário onde veteranos da política e do showbiz ganham espaço nos realities locais. A consagração de Alessandra levanta novos debates sobre a influência da linhagem Mussolini na cultura de massa italiana atual.