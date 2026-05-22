Zendaya sobre casamento secreto com Tom Holland: ‘Não vou fazer isso’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de meses de especulações nas redes sociais, Zendaya comentou publicamente sobre o casamento secreto com Tom Holland em entrevista à revista Elle, publicada nessa quinta-feira (21/5). A atriz foi questionada diretamente sobre a possibilidade de já ter se casado com o companheiro enquanto usava uma aliança dourada.

Segundo a jornalista responsável pela entrevista, Zendaya apareceu usando um anel de ouro no dedo anelar esquerdo, tradicionalmente associado ao casamento. Ao ser perguntada se poderia confirmar os rumores sobre uma suposta união oficial com Holland, a atriz desconversou.

“Não, não vou fazer isso. Eles estão sempre procurando alguma coisa”, afirmou, em uma fala interpretada como referência à intensa curiosidade da internet e da imprensa sobre a vida pessoal dois dois.

As especulações começaram a ganhar força em março, quando Zendaya passou a aparecer em eventos usando o acessório na mão esquerda. Pouco antes disso, o estilista Law Roach havia sugerido que a atriz e o noivo já teriam oficializado a relação discretamente.

Conhecidos por manter a vida pessoal longe dos holofotes, Zendaya e Holland construíram uma relação marcada pela discrição. Os dois se conheceram durante as gravações da franquia “Homem-aranha: de volta pra casa” e passaram anos negando rumores de envolvimento amoroso. Embora o relacionamento tenha começado, segundo especulações, ainda em 2017, a confirmação pública só aconteceu em 2021, quando os atores foram fotografados juntos em clima de intimidade.

O casal teria ficado noivo em janeiro de 2025, o que ampliou ainda mais as expectativas dos fãs sobre um possível casamento.

A família aumentou

Na entrevista, Zendaya contou que ela e Tom adotaram um cachorro - o terceiro do casal. Os dois encontraram o pet durante uma visita à cidade natal da atriz, em Oakland, na Califórnia.

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"Do ponto de vista logístico, provavelmente não foi a ideia mais inteligente. Mas emocionalmente, foi. Ele é uma adição maravilhosa à nossa família. Eu vi o rostinho dele e pensei: 'Não posso te deixar para trás”, contou.