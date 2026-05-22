Assine
overlay
Início Cultura
CASOU OU NÃO?

Zendaya sobre casamento secreto com Tom Holland: ‘Não vou fazer isso’

Atriz comentou rumores sobre união com o ator e apareceu usando anel dourado no dedo associado ao casamento

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/05/2026 11:35

compartilhe

SIGA
×
Tom Holland e Zendaya teriam se casado em segredo
Tom Holland e Zendaya teriam se casado em segredo crédito: Getty Images via AFP

Depois de meses de especulações nas redes sociais, Zendaya comentou publicamente sobre o casamento secreto com Tom Holland em entrevista à revista Elle, publicada nessa quinta-feira (21/5). A atriz foi questionada diretamente sobre a possibilidade de já ter se casado com o companheiro enquanto usava uma aliança dourada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a jornalista responsável pela entrevista, Zendaya apareceu usando um anel de ouro no dedo anelar esquerdo, tradicionalmente associado ao casamento. Ao ser perguntada se poderia confirmar os rumores sobre uma suposta união oficial com Holland, a atriz desconversou. 

Leia Mais

“Não, não vou fazer isso. Eles estão sempre procurando alguma coisa”, afirmou, em uma fala interpretada como referência à intensa curiosidade da internet e da imprensa sobre a vida pessoal dois dois.

As especulações começaram a ganhar força em março, quando Zendaya passou a aparecer em eventos usando o acessório na mão esquerda. Pouco antes disso, o estilista Law Roach havia sugerido que a atriz e o noivo já teriam oficializado a relação discretamente.

Conhecidos por manter a vida pessoal longe dos holofotes, Zendaya e Holland construíram uma relação marcada pela discrição. Os dois se conheceram durante as gravações da franquia “Homem-aranha: de volta pra casa” e passaram anos negando rumores de envolvimento amoroso. Embora o relacionamento tenha começado, segundo especulações, ainda em 2017, a confirmação pública só aconteceu em 2021, quando os atores foram fotografados juntos em clima de intimidade.

O casal teria ficado noivo em janeiro de 2025, o que ampliou ainda mais as expectativas dos fãs sobre um possível casamento.

A família aumentou

Na entrevista, Zendaya contou que ela e Tom adotaram um cachorro - o terceiro do casal. Os dois encontraram o pet durante uma visita à cidade natal da atriz, em Oakland, na Califórnia. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Do ponto de vista logístico, provavelmente não foi a ideia mais inteligente. Mas emocionalmente, foi. Ele é uma adição maravilhosa à nossa família. Eu vi o rostinho dele e pensei: 'Não posso te deixar para trás”, contou.

Tópicos relacionados:

casamento celebridades cultura homem-aranha tom-holland zendaya

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay