'Eu não quero fazer galã': ator revela que recusou protagonista na Globo

Bruno Gagliasso recusou diversos convites para protagonizar novelas das oito da TV Globo porque não queria ser visto apenas como galã. A revelação foi feita em entrevista ao podcast 'Conversa vai, conversa vem', do jornal O Globo.

"Eu perdi muito protagonista de novela das oito porque eu falava: não quero fazer o galã. Prefiro fazer o papel menor", disse o ator. A insatisfação com o rótulo de rosto bonito levou Gagliasso a priorizar personagens mais complexos e desafiadores ao longo da carreira.

Na TV Globo, Bruno ainda interpretou personagens como Júnior, em "América"; Ricardo, em "Sinhá Moça"; Ivan, em "Paraíso Tropical"; Berilo, em "Passione"; o vilão Timóteo, em "Cordel Encantado"; Franz, de "Joia Rara"; Murilo, em "Babilônia"; e seu primeiro protagonista em horário nobre, Gabriel, de "O Sétimo Guardião". Foto: Reprodução

Preparação radical para o cinema

Um dos projetos mais exigentes dessa escolha foi o filme 'Por Um Fio', adaptação do livro de Drauzio Varella prevista para chegar aos cinemas em outubro. No longa, Gagliasso interpreta o irmão do médico, um personagem que morre de câncer. A preparação envolveu processos intensos de ganho e perda de peso.

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O impacto emocional foi tão pesado que o ator preferiu se afastar de casa durante as gravações para não atingir a família. "Olhar para os meus filhos e para a minha esposa era muito dolorido. Eu chorava muito", contou. Sobre o próprio filme, definiu como "uma história de amor entre dois irmãos que mostra a fragilidade da vida" e admitiu que o projeto o afetou profundamente por ter perdido amigos próximos para a doença.