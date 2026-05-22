'Eu não quero fazer galã': ator revela que recusou protagonista na Globo
Gagliasso explica insatisfação com perfil de "galã" e a busca por personagens mais complexos e desafiadores
compartilheSIGA
Bruno Gagliasso recusou diversos convites para protagonizar novelas das oito da TV Globo porque não queria ser visto apenas como galã. A revelação foi feita em entrevista ao podcast 'Conversa vai, conversa vem', do jornal O Globo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Eu perdi muito protagonista de novela das oito porque eu falava: não quero fazer o galã. Prefiro fazer o papel menor", disse o ator. A insatisfação com o rótulo de rosto bonito levou Gagliasso a priorizar personagens mais complexos e desafiadores ao longo da carreira.
Preparação radical para o cinema
Um dos projetos mais exigentes dessa escolha foi o filme 'Por Um Fio', adaptação do livro de Drauzio Varella prevista para chegar aos cinemas em outubro. No longa, Gagliasso interpreta o irmão do médico, um personagem que morre de câncer. A preparação envolveu processos intensos de ganho e perda de peso.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O impacto emocional foi tão pesado que o ator preferiu se afastar de casa durante as gravações para não atingir a família. "Olhar para os meus filhos e para a minha esposa era muito dolorido. Eu chorava muito", contou. Sobre o próprio filme, definiu como "uma história de amor entre dois irmãos que mostra a fragilidade da vida" e admitiu que o projeto o afetou profundamente por ter perdido amigos próximos para a doença.