Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, juntos desde 2009, são conhecidos por compartilhar abertamente detalhes de seu casamento e de relações passadas. No episódio do programa “Surubaum” desta terça (6), que comandam no YouTube, Giovanna revelou que ainda sente inseguranças em relação ao marido.

“Acho que tenho algumas questões com ex do Bruno. Não são questões sérias. Tenho um ciuminho das histórias já vividas. Às vezes bate uma insegurançazinha”, confessou Giovanna durante o episódio que contou com a participação de Danielle Winits e Paulo Vilhena.

No programa “Quem Não Pode Se Sacode”, do GNT, recentemente Giovanna Ewbank também falou sobre sua relação com Bruno, que frequentemente é alvo de comentários nas redes sociais e na imprensa.

“Quando eu conheci o Bruno, eu dei uma titubeada. A gente ficou, se afastou, porque ele é muito famoso… E, a cada dia, ele estava com uma pessoa”, revelou Giovanna, deixando a amiga Fernanda Paes Leme surpresa com o relato.

“A gente ficou muito amigo, começamos a nos falar por meses e, depois dessa amizade estabelecida, que a gente voltou e começamos uma relação, mas fiquei com muito medo”, admitiu a loira, que ao lado do ator constituiu uma família e tem três filhos, Titi, Bless e Zyan.