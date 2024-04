"Quem não pode se sacode", com Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, vai explorar a experiência da dupla no podcast "Quem pode, pod"



A parceria das atrizes e apresentadoras Giovanna Ewbank, de 37 anos, e Fernanda Paes Leme, de 40, chega à TV. Ao longo de 2022 e 2023, a dupla comandou o podcast “Quem pode, pod” no YouTube, recebendo celebridades ao longo de 55 episódios. “Quem não pode se sacode”, programa do GNT, estreia nesta terça-feira (23/4), às 22h45, contando com plateia e três convidados famosos.



“O programa é como o universo expandido do 'Quem pode, pod'. É diferente fazer YouTube e fazer televisão. Por mais que o YouTube esteja cada vez mais antenado, a TV é mais elaborada e tem outra grandiosidade”, diz Fernanda.

“YouTube e podcast trazem certa intimidade, então era um desafio passar para outro formato. Mas percebemos que esse DNA está na gente, naquilo que nós duas, juntas, conseguimos proporcionar para as pessoas.”

Flávia Lima, gerente de conteúdo dos canais pagos Globo, afirma que o programa nasceu da estratégia do GNT de adaptar sua linha editorial, dando mais foco ao entretenimento. A ideia é explorar a conexão e a experiência da dupla em conversas íntimas e divertidas, trazendo isso para a TV.

Troca de confidências



A cada episódio, Giovanna e Fernanda recebem três celebridades. Os convidados podem ser amigos, terem trabalhado juntos em novelas ou até serem fãs um do outro. Chay Suede, Jade Picon, Drica Moraes, João Vicente, Thaynara OG e Juliette estão entre eles.



“A troca de confidências do podcast também existe aqui, mas tivemos que descobrir outras formas de nos aproximarmos das pessoas, criando quadros que permitam isso. Os convidados não vão lá só brincar. Eles também são vistos e ouvidos”, adianta Fernanda.



Giovanna Ewbank conta que ter plateia é um ponto positivo. O público, de todas as idades, poderá participar das dinâmicas, contar as próprias histórias, interagir com os convidados e com as próprias apresentadoras.



“Foi incrível. Plateia dá uma temperatura diferente”, diz Gio. “É tudo muito imediato, a gente entende – na hora – o que funciona e o que as pessoas gostam. Conseguimos trazer pessoas que gostam do nosso trabalho, falamos muito com elas. A plateia não está lá só para aplaudir e dar risada, ela participa de fato.”



“A participação ao vivo, essa troca de energia, é uma coisa cultural do brasileiro”, comenta Fernanda. “A plateia é um grande termômetro do que as pessoas podem sentir em casa. Ter programa com auditório foi um grande privilégio para nós.”



De barrigão

“Quem não pode se sacode” é o segundo programa que Fernanda Paes Leme comandou durante a gravidez de Pilar, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio.



Também no GNT, ela apresentou “Na piscina com Fê Paes Leme”, no qual entrevistava convidados na piscina de casa. Rafa Kalimann, Rodrigo Simas e Linn da Quebrada passaram pela atração.



“Foi muito emocionante. Já tinha feito o ‘Na piscina’ e ‘O quem pode, pod’, mas agora é bem diferente, porque precisei lidar com a gravidez mais avançada e com uma produção mais grandiosa”, diz Fernanda. Pilar nasceu na quinta-feira passada (18/4).



“QUEM NÃO PODE SE SACODE”



Programa apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Estreia nesta terça-feira (23/4), às 22h45, no GNT. Exibição às terças e quintas. Também disponível na plataforma Globoplay



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria