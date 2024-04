O Festival de Cannes, mais importante mostra cinematográfica do mundo, anunciou na segunda-feira (22/4) que vai exibir o documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirigido por Oliver Stone, como parte de suas sessões especiais.

Cineasta afeito à política, com "JFK: A pergunta que não quer calar" e "Entrevistas com Putin" em sua filmografia, o americano tem gerado furor desde que anunciou que retrataria a vida de Lula em novo filme. Ainda não há detalhes sobre o título, que será exibido pela primeira vez em Cannes, cuja programação vai de 14 a 25 de maio.

O novo trabalho do cineasta trata da prisão de Lula entre 2018 e 2019 e de seu retorno ao poder. Stone, de 77 anos, explicou à AFP, em 13 de março, que o documentário gira em torno da "perseguição judicial", quando (Lula) “um presidente bem-sucedido foi colocado na prisão por corrupção, que é como as coisas geralmente são feitas nesses países".

O diretor tem participado regularmente de Cannes, onde apresentou vários trabalhos. As filmagens do documentário sobre Lula duraram meses e Oliver Stone participou de viagens com o presidente brasileiro.