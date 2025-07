Fernanda Paes Leme revela o motivo do afastamento de Bruno Gagliasso e Giovanna

O silêncio foi rompido. Durante o episódio desta quarta-feira (16/7) do videocast Grande Surto, Fernanda Paes Leme decidiu falar abertamente, pela primeira vez, sobre o afastamento de dois grandes nomes de sua vida: Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Sem meias palavras, a atriz compartilhou com os ouvintes os bastidores emocionais que levaram ao distanciamento da amizade que, até então, parecia inabalável.

“Eu tive realmente uma amizade muito próxima e de muitos anos com eles. A gente claramente se afastou e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também”, desabafou

“Forçava algo que já não fazia sentido”, disparou Fernanda Paes Leme

O episódio, que teve como tema “Amizade tem prazo de validade?”, serviu como gatilho para reflexões profundas de Fernanda, que admitiu ter se esforçado demais para manter o vínculo — mesmo quando tudo já indicava o contrário.

“Eu acho que eu cobrei coisas que eu não deveria ter cobrado, atenção que eu poderia ter deixado pra lá e que eu não percebi”, confessou. Em seguida, ela foi ainda mais direta ao reconhecer o próprio sofrimento: “Hoje, eu entendo que sofri muito mais pela insistência, do que pela perda em si. Porque amizade não é algo que precisamos forçar, não é uma cobrança, um alerta. Não!”

Carinho permanece, mesmo com a distância

Apesar do afastamento, Fernanda Paes Leme fez questão de deixar claro que o afeto não foi apagado. “Amizade não deveria ter uma multa de rompimento, a gente tem um contrato afetivo que vale até quando faz sentido. No nosso caso, hoje, a gente está afastado, mas o amor existe, ele não sumiu e não some. Da minha parte, não há nenhuma mágoa e eu espero que a gente consiga se encontrar, ter amor e leveza e viver”, declarou.

A amizade com Bruno remonta a tempos anteriores ao relacionamento com Giovanna. Depois, o laço com a apresentadora se fortaleceu a ponto de ambas dividirem o comando do podcast Quem Pode, Pod, além de Fernanda ter sido escolhida como madrinha de Bless, segundo filho do casal.

a fernanda paes leme falando pela primeira vez sobre o fim da amizade dela com o bruno gagliasso e a gioh dizendo que cobrou coisas que não deveria = finalmente entendeu que a mulher do bruno e a família dele são prioridades pra ele pic.twitter.com/iEKaUBMFfJ — alex dunphy barbosa (@thkalinda) July 16, 2025

The post Fernanda Paes Leme revela o motivo do afastamento de Bruno Gagliasso e Giovanna appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.