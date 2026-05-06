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Meloni denuncia a divulgação de fotos falsas com sua imagem geradas por IA

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Repórter
06/05/2026 08:42

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A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, denunciou a divulgação de fotos falsas geradas por inteligência artificial com a sua imagem, entre elas uma em que aparece em roupa íntima, e classificou-as como uma "ferramenta perigosa". 

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A dirigente de extrema direita publicou na terça-feira, nas suas contas de redes sociais, uma dessas imagens que, segundo ela, circulou nos últimos dias, mostrando-a com roupas leves em um ambiente de camarim. "Devo reconhecer que quem as fez, pelo menos no que diz respeito a mim, deixou-me muito mais bonita", escreveu. 

"Mas o problema vai muito além da minha pessoa. Os 'deepfakes' são uma ferramenta perigosa, porque podem enganar, manipular e prejudicar qualquer um. Eu posso me defender. Muitas outras pessoas não podem", acrescentou. 

"Por isso, uma regra deveria aplicar-se sempre: verificar antes de acreditar, e acreditar antes de compartilhar. Porque, se hoje acontece comigo, amanhã pode acontecer com qualquer um", concluiu Meloni. 

Em sua mensagem, a dirigente italiana retomou o comentário de um internauta que parecia ter sido enganado pela imagem e que escrevera que a cena era "vergonhosa e indigna do cargo institucional que ocupa". 

No ano passado, já tinham circulado imagens sexualizadas e manipuladas da primeira-ministra, em particular em um site pornográfico que publicava imagens falsas de mulheres conhecidas. 

O governo aprovou depois uma lei que criminaliza os 'deepfakes' que causem um "prejuízo injustificado" à pessoa representada.

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ams/dt-ljm/mab/pc/jc/aa

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