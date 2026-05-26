Tiago Leifert rebate críticos de Virginia: 'Com mulher é muito machão, né?'

Tiago Leifert defendeu Virginia Fonseca após a confirmação da contratação da influenciadora como repórter de bastidores do "Domingão com Huck" para a Copa do Mundo gerar críticas nas redes sociais.

O ex-apresentador do "BBB" saiu publicamente em defesa da empresária e rebateu os questionamentos sobre a escolha da Globo.

Em sua declaração, Leifert lembrou que o "Domingão" integra a área de entretenimento da emissora, não o departamento jornalístico, e que nomes de fora do jornalismo tradicional já ocuparam o mesmo papel antes, sem gerar polêmica.

Ele citou o Padre Fábio de Melo como exemplo. Para Leifert, o público não deveria se intrometer nas decisões de contratação da emissora, já que a função de Virginia será voltada a conteúdos leves, como culinária e a movimentação ao redor dos estádios.

O apresentador foi mais duro ao analisar as críticas vindas de um jornalista específico, atribuindo a hostilidade a preconceito. "Com mulher é muito machão, né?", disparou.

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"Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais."