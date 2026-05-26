Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NO CINEMA

Roteirista de 'Se eu fosse você' e 'De pernas pro ar' morre aos 55 anos

A Associação Brasileira de Autores Roteiristas divulgou a morte de Rene Belmonte nesta terça-feira (26/5), sem informar a causa; artistas lamentam

Publicidade
Carregando...
FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
26/05/2026 18:08

compartilhe

SIGA
×
Rene Belmonte dirigiu os filmes "Se eu fosse você" (2006), "Se eu fosse você 2" (2009) e "Assalto ao Banco Central" (2011)
Rene Belmonte roteirizou as comédias 'Se eu fosse você' e 'De pernas pro ar', grandes sucessos do cinema brasileiro crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu Rene Belmonte, roteirista de filmes como "Se Eu Fosse Você" e "De Pernas pro Ar 3", aos 55 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A informação foi publicada nas redes sociais da Associação Brasileira de Autores Roteiristas, a Abra. A causa da morte não foi informada.

"Rene foi dessas pessoas que carregam muitas vidas dentro de uma só. Era roteirista, diretor, dramaturgo, pai, motoqueiro. Alguém que parecia se mover entre o afeto, a estrada e a escrita, sempre com o olhar crítico e bem-humorado para a vida", diz a nota.


Artistas como a atriz Drica Moraes e a autora Thalita Rebouças lamentaram a morte nos comentários da publicação. "Que tristeza enorme. Todo meu amor aos familiares e amigos", escreveu Moraes.


Belmonte escreveu ainda os filmes "Sexo, Amor e Traição", "Entre Lençóis", "Assalto ao Banco Central" e o infantil "Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele vinha se dedicando ao teatro e a curtas-metragens como "Originários".

Tópicos relacionados:

cinema filmes morte roteirista teatro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay