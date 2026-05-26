Roteirista de 'Se eu fosse você' e 'De pernas pro ar' morre aos 55 anos
A Associação Brasileira de Autores Roteiristas divulgou a morte de Rene Belmonte nesta terça-feira (26/5), sem informar a causa; artistas lamentam
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu Rene Belmonte, roteirista de filmes como "Se Eu Fosse Você" e "De Pernas pro Ar 3", aos 55 anos.
A informação foi publicada nas redes sociais da Associação Brasileira de Autores Roteiristas, a Abra. A causa da morte não foi informada.
"Rene foi dessas pessoas que carregam muitas vidas dentro de uma só. Era roteirista, diretor, dramaturgo, pai, motoqueiro. Alguém que parecia se mover entre o afeto, a estrada e a escrita, sempre com o olhar crítico e bem-humorado para a vida", diz a nota.
Artistas como a atriz Drica Moraes e a autora Thalita Rebouças lamentaram a morte nos comentários da publicação. "Que tristeza enorme. Todo meu amor aos familiares e amigos", escreveu Moraes.
Belmonte escreveu ainda os filmes "Sexo, Amor e Traição", "Entre Lençóis", "Assalto ao Banco Central" e o infantil "Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo".
Ele vinha se dedicando ao teatro e a curtas-metragens como "Originários".