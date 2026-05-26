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INVESTIGAÇÃO

Ex-assistente de Matthew Perry tentou ocultar evidências após morte do ator

Segundo promotores federais que cuidam do caso, Kenneth Iwamasa procurou esconder provas de que aplicou várias injeções de cetamina no astro de 'Friends'

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26/05/2026 16:07

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Ator Mathew Perry, uma das estrelas da série Friends
Mathew Perry morreu por overdose de cetamina; a sentença de seu ex-assistente, que pode chegar a 41 meses de prisão, deve sair amanhã crédito: creative commons

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Kenneth Iwamasa, ex-assistente do ator Matthew Perry, tentou ocultar evidências que ligavam a morte do ator ao uso abusivo de cetamina.

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Os promotores federais alegaram em um documento judicial que o ex-assistente entrou em "modo de controle de danos" logo após a morte da estrela de "Friends". Além de ter feito uma faxina pesada no local, Kenneth teria instruído outra pessoa a destruir as evidências de cetamina, triturou documentos e apagou registros digitais, segundo o site TMZ.

Iwamasa também teria mentido repetidamente para os investigadores. Primeiro, o ex-assistente escondeu o fato de ter injetado várias doses de cetamina em Perry no dia de sua morte. Depois, alegou que o ator havia escondido os frascos do medicamento por conta própria.

Na denúncia, os oficiais alegam que Iwamasa instruiu uma pessoa identificada como "BM" a descartar os frascos e seringas de cetamina após a morte de Matthew. Ele ordenou que a receita médica e uma anotação manuscrita no nome do Dr. Salvador Plasencia como fornecedor da cetamina também fossem destruídas.

Por fim, a denúncia aponta que Iwamasa admitiu posteriormente ter participado da parte da limpeza. Em um telefonema com o intermediário Erik Fleming, o ex-agente diz que "limpou a cena", se livrou de garrafas e seringas, "apagou tudo" e até mesmo mudou as senhas dos dispositivos de Perry.

Os promotores alegam que Iwamasa abusou da confiança depositada nele. Tanto por Perry quanto pela família do ator, que acreditava que o ex-assistente deveria ajudar a proteger o ator durante sua luta contra o vício.

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Em 2024, Kenneth se declarou culpado de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina resultando em morte. Ele fechou um acordo judicial com os promotores federais, que estão pedindo 41 meses de prisão. A sentença está marcada para esta quarta-feira (27/5).

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