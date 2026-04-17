Matt LeBlanc, de 'Friends', retorna à TV em série policial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matt LeBlanc, conhecido por viver Joey em "Friends", vai estrelar e produzir uma nova série policial da CBS. "Flint" marca o retorno do ator à televisão após alguns anos afastado de papéis fixos.

A trama acompanha um detetive de Los Angeles, nos Estados Unidos, prestes a se aposentar que tem sua saída adiada por mais cinco anos. Decidido a ser demitido, ele passa a quebrar regras -mas, ironicamente, acaba se tornando um investigador ainda melhor.



O roteiro do projeto, que está em fase inicial, é assinado por Evan Katz, conhecido pelo trabalho na série "24 Horas". Caso seja aprovada, a nova série pode estrear na programação da CBS entre 2027 e 2028.



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Além de "Flint", a emissora também trabalha em outras produções. O drama "I Know Who You Are" acompanha uma especialista em genealogia forense que usa DNA para solucionar crimes, enquanto a comédia "Hilda! In Lights" gira em torno de uma mulher na casa dos 70 anos que decide recomeçar a vida em uma grande cidade.