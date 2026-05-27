Leo Dias sofre acidente e desfalca programa vespertino na Band

Leo Dias, apresentador do "Melhor da Tarde", da Band, está afastado do programa após quebrar três ossos do pé em um acidente no último sábado (23/5). A informação foi divulgada na edição desta terça-feira da atração.

Acidente revelado ao vivo no programa

Quem assumiu a bancada na ausência de Leo foram os apresentadores Chris Flores, Thiago Pasqualotto e Janaína Nunes. O trio construiu um clima de suspense antes de revelar a identidade do colega acidentado, descrevendo apenas "um pequeno acidente". "Ele quebrou o pé, mas tá na melhor companhia", disse Chris, exibindo fotos do pé enfaixado do apresentador.

Em seguida, Leo apareceu no Jornal dos Famosos. De Recife, onde está se recuperando, ele confirmou que colocou a tala no domingo e aguarda uma definição sobre o tratamento. "O médico disse para eu ficar até a quinta-feira com a tala e decido se eu ponho gesso ou bota", explicou. Apesar da lesão, o apresentador garantiu que está bem. "Tô ótimo, cara. Não sinto dor. Só quando aperta, quando eu vou andar parado não sinto nada."

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A última aparição de Leo no programa tinha sido na sexta-feira.