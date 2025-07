Leo Dias fecha com a Band e assume três programas com salário milionário

Leo Dias já havia se afastado do comando do programa Fofocalizando, do SBT, o que levantou rumores sobre uma possível saída da emissora. A confirmação veio na tarde desta quinta-feira (24/7), quando o colunista comunicou oficialmente seu desligamento à Superintendência de Criação e Produção de Conteúdo da emissora de Silvio Santos. Segundo fontes dos bastidores, a movimentação já vinha sendo articulada há algumas semanas.

Quais programas Leo Dias vai comandar na Band?

O jornalista chega à Band com status de estrela. Sua principal missão será comandar o Cara a Cara, clássico programa de entrevistas que marcou época sob o comando de Marília Gabriela nos anos 1980 e 1990. Mas essa não será sua única função. Leo também estará no vespertino Melhor da Tarde, hoje apresentado por Pâmela Lucciola, e ainda assumirá o Band Folia durante a cobertura do Carnaval, mostrando sua versatilidade e presença em diferentes formatos.

Qual será o salário de Leo Dias na nova emissora?

A contratação de Leo Dias foi feita “a peso de ouro”. De acordo com apuração da coluna Fábia Oliveira, o colunista vai embolsar R$ 200 mil por mês na nova casa. O valor chama atenção até mesmo nos altos padrões do mercado televisivo e reflete a aposta da Band em transformar o jornalista em uma peça-chave de sua programação.

Como foi a reação interna no SBT?

Segundo fontes próximas à negociação, a saída de Leo foi tratada com cordialidade nos bastidores. Ele comunicou sua decisão diretamente a Rinaldi Faria, responsável pela Superintendência de Criação e Produção do SBT. A emissora já vinha testando novos nomes para o Fofocalizando, como a influenciadora Thayse Teixeira, e até um apresentador feito por inteligência artificial, indicando que a reformulação do programa já estava em curso.

Com estilo direto, acesso a fontes exclusivas e longa experiência em jornalismo de celebridades, Leo Dias promete agitar a programação da Band com conteúdo que mescla informação, bastidores e entrevistas reveladoras. A nova fase representa não apenas um salto financeiro, mas também um reposicionamento estratégico em sua carreira — agora, com mais espaço e visibilidade em uma emissora que aposta alto no entretenimento.

