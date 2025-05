Leo Dias conta que recebeu convite de Luciano Huck para gravação na Globo

Na tarde de terça-feira (20), Leo Dias compartilhou com o público do Fofocalizando no SBT um convite vindo diretamente da Globo. Segundo o jornalista, Luciano Huck abriu as portas do Domingão para que a equipe do programa acompanhasse os bastidores de uma homenagem especial.

“Posso contar, diretor? Lembra que no passado, Cartolano, você que tá desde o início, não era fácil ser convidado para festas, homenagens e momentos especiais?”, disse Leo, relembrando os tempos em que o programa era deixado de lado pela elite artística. Com ironia, completou: “O pessoal pagava para a gente não ir”.

Sem esconder a emoção, Leo revelou que agora os tempos são outros. “Aliás, a gente sofreu muito até chegar aqui nos dias de hoje. Muitas externas, muitos nãos, mas eu queria contar para vocês o que aconteceu. O senhor Carlos Alberto de Nóbrega vai ser homenageado no Domingão com Huck”, anunciou.

Na sequência, o jornalista revelou: “E aí o Luciano Huck convidou o Fofocalizando para cobrir essa homenagem. O Fofocalizando foi chamado para cobrir os bastidores dessa homenagem que ele vai fazer. Muito obrigado, Luciano, a nossa equipe do Rio de Janeiro estará aí”.

