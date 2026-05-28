Assine
overlay
Início Cultura
LITERATURA CRISTÃ

'Café com Deus Pai' vence prêmio e se consolida no mercado editorial

Fenômeno de Junior Rostirola reforça a força da literatura cristã no país: conheça a história por trás do livro que já vendeu 10 milhões de cópias

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/05/2026 10:45

compartilhe

SIGA
×
'Café com Deus Pai' vence prêmio e se consolida no mercado editorial
Os dois troféus recebidos por &quot;Café com Deus Pai&quot; no Prêmio PublishNews 2025 por suas conquistas em Não Ficção. crédito: Reprodução

O best-seller “Café com Deus Pai”, de Junior Rostirola, venceu o Prêmio PublishNews 2025, uma das principais premiações do mercado editorial brasileiro. O livro conquistou o primeiro lugar na categoria Não Ficção, Autores Nacionais e foi destaque em Não Ficção Trade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O resultado reforça a relevância da obra, que já ultrapassou a marca de 10 milhões de cópias vendidas. O projeto editorial, com mensagens diárias e linguagem acessível, também expandiu seu alcance para o exterior. O livro foi traduzido para sete idiomas, incluindo inglês, espanhol e alemão, e chega a leitores na Europa, Estados Unidos e América Latina.

Leia Mais

Para o autor, o reconhecimento reflete a conexão construída com milhões de leitores por meio de mensagens de fé e esperança. “Me sinto honrado por viver tudo isso e profundamente grato a Deus por cada porta aberta ao longo dessa trajetória”, afirma Rostirola.

O autor complementa que o sucesso vai além de números. “Representa histórias, vidas e mensagens que encontraram espaço no coração de milhões de pessoas. Cada página e cada leitor fazem parte dessa trajetória construída com dedicação, constância e propósito”, diz.

O desempenho do livro também chama a atenção para a força do segmento religioso no mercado editorial. Nos últimos anos, títulos devocionais passaram a ocupar espaço recorrente entre os mais vendidos, impulsionados por leitores que buscam conteúdos sobre espiritualidade e bem-estar.

“Seguimos acreditando na força da literatura e em tudo o que ainda pode ser alcançado através de cada página. Para nós, não são apenas livros vendidos, mas vidas alcançadas”, completa o autor.

A história do autor

A trajetória pessoal de Junior Rostirola contribui para a identificação do público com a obra. Nascido em Itajaí, ele teve uma infância marcada por violência, abusos psicológicos e bullying.

Aos 13 anos, Rostirola abandonou os estudos e enfrentou um período de depressão. Anos depois, encontrou na fé cristã uma forma de ressignificar sua história, experiência que compartilha nos livros e encontros que promove.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

literatura livros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay