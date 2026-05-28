'Café com Deus Pai' vence prêmio e se consolida no mercado editorial
Fenômeno de Junior Rostirola reforça a força da literatura cristã no país: conheça a história por trás do livro que já vendeu 10 milhões de cópias
compartilheSIGA
O best-seller “Café com Deus Pai”, de Junior Rostirola, venceu o Prêmio PublishNews 2025, uma das principais premiações do mercado editorial brasileiro. O livro conquistou o primeiro lugar na categoria Não Ficção, Autores Nacionais e foi destaque em Não Ficção Trade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O resultado reforça a relevância da obra, que já ultrapassou a marca de 10 milhões de cópias vendidas. O projeto editorial, com mensagens diárias e linguagem acessível, também expandiu seu alcance para o exterior. O livro foi traduzido para sete idiomas, incluindo inglês, espanhol e alemão, e chega a leitores na Europa, Estados Unidos e América Latina.
Leia Mais
Fabrício Corsaletti conquista o Jabuti de livro do ano e poesia
Obra de Oswaldo França Júnior é reeditada pela Nova Fronteira
Para o autor, o reconhecimento reflete a conexão construída com milhões de leitores por meio de mensagens de fé e esperança. “Me sinto honrado por viver tudo isso e profundamente grato a Deus por cada porta aberta ao longo dessa trajetória”, afirma Rostirola.
O autor complementa que o sucesso vai além de números. “Representa histórias, vidas e mensagens que encontraram espaço no coração de milhões de pessoas. Cada página e cada leitor fazem parte dessa trajetória construída com dedicação, constância e propósito”, diz.
O desempenho do livro também chama a atenção para a força do segmento religioso no mercado editorial. Nos últimos anos, títulos devocionais passaram a ocupar espaço recorrente entre os mais vendidos, impulsionados por leitores que buscam conteúdos sobre espiritualidade e bem-estar.
“Seguimos acreditando na força da literatura e em tudo o que ainda pode ser alcançado através de cada página. Para nós, não são apenas livros vendidos, mas vidas alcançadas”, completa o autor.
A história do autor
A trajetória pessoal de Junior Rostirola contribui para a identificação do público com a obra. Nascido em Itajaí, ele teve uma infância marcada por violência, abusos psicológicos e bullying.
Aos 13 anos, Rostirola abandonou os estudos e enfrentou um período de depressão. Anos depois, encontrou na fé cristã uma forma de ressignificar sua história, experiência que compartilha nos livros e encontros que promove.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.