Luana Piovani volta a provocar Neymar com meme sobre calvície

Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para alfinetar Neymar nesta quarta-feira (27/5). A atriz compartilhou um conteúdo que utiliza o craque, convocado para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026, como exemplo em uma piada sobre calvície e comportamento masculino.

Sem adicionar comentários próprios, Piovani publicou uma imagem da página Greengo Dictionary onde o jogador aparece com um tratamento capilar. O meme afirma que "cada vez que um homem magoa uma mulher, Deus puxa as entradas dele um pouco para trás", associando a estética do atleta à sua conduta pessoal.











Postagem de Luana Piovani. Foto: Reprodução











Histórico familiar e polêmicas do jogador

A ironia foi interpretada por seguidores como uma referência direta às crises na vida íntima do atacante. O jogador vive atualmente com Bruna Biancardi, mãe de suas filhas Mel e Mavie, mas o relacionamento foi marcado por turbulências.

Em julho de 2024, nasceu Helena, sua terceira filha, fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

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Além das crianças mais novas, o atacante é pai de Davi Lucca, nascido em 2011. A postura crítica de Luana Piovani sobre a conduta de figuras públicas no âmbito familiar e afetivo é recorrente, tornando-se um dos temas centrais de suas interações frequentes com o público na internet.