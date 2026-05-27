Ex-repórter da Globo surpreende com vídeo pedindo emprego

Cinco anos depois de deixar a Globo, o jornalista Tino Marcos surpreendeu ao publicar um vídeo pedindo emprego. A gravação viralizou nesta quarta-feira (27/5) e, poucas horas depois, ele já tinha uma resposta: o canal Porta dos Fundos o anunciou como apresentador de um novo programa voltado para a Copa do Mundo.

No vídeo do desabafo, Tino foi direto ao ponto. "Já são mais de cinco anos e eu estou precisando trabalhar", disse, lembrando que cobriu oito Copas do Mundo pela emissora e que o momento seria favorável para uma recontratação. "Não é fácil para mim falar tudo isso, mas faz parte", completou.





















Tino Marcos, repórter que cobriu oito Copas do Mundo pela TV Globo, gravou um vídeo pedindo trabalho.







































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— Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) May 27, 2026

Estreia no Porta dos Fundos dia 10 de junho

O jornalista vai comandar "Aquele Campeonato", ao lado de Marcelo Adnet e Rafael Saraiva. O programa estreia no dia 10 de junho e vai ao ar toda segunda, quarta e sexta-feiras, ao meio-dia, no YouTube do Porta dos Fundos e no PortaTV.

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No vídeo do desabafo, Tino também falou sobre o período após a saída da Globo: segundo ele, a despedida foi tranquila e os primeiros anos foram aproveitados viajando com a família. O problema foi o tempo passando sem uma oportunidade concreta. "Tenho tentado falar com amigos, mas até agora nada concreto aconteceu", disse.