Assine
overlay
Início Cultura
DESCONECTADO

Christopher Nolan revela que não usa celular nem lê e-mails

Diretor de 'Oppenheimer' revela como sua aversão à tecnologia o ajuda a manter o foco e a criatividade no auge de sua carreira em Hollywood

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/05/2026 12:01

compartilhe

SIGA
×
Christopher Nolan revela que não usa celular nem lê e-mails
Christopher Nolan, diretor de filmes como &quot;Oppenheimer&quot;, que revelou não usar celular, em um evento. crédito: VALERIE MACON / AFP

Christopher Nolan, diretor de filmes como "Interestelar" e "Oppenheimer", revelou em entrevista ao programa "60 Minutes" que nunca teve um celular. Aos 55 anos, o cineasta confessou que não abre e-mails e não tem contato com tecnologia por falta de interesse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo Nolan, ele já chegou a ler e-mails importantes e urgentes que foram impressos por outras pessoas. Para viagens, o diretor utiliza apenas um modelo de celular flip, mas admitiu que a "cultura do QR Code" tem dificultado as coisas.

Leia Mais

“Está ficando cada vez mais difícil. A volta do QR Code complicou bastante. Ele tinha meio que desaparecido, mas a Covid trouxe de volta”, lamentou. Questionado sobre a possibilidade de se adaptar, ele negou o interesse e afirmou que sua escolha é apenas “a vida normal, como todos nós vivíamos antes”.

O cineasta acredita que a maioria das pessoas inveja seu estilo de vida desconectado. “Isso diz muito sobre o rumo que tudo isso tomou, o que não é algo bom. Sinto-me muito sortudo por não usar essas algemas digitais. Mas é a vida”, garantiu.

A ausência do diretor no mundo digital virou assunto em 2024, quando o ator Cillian Murphy, protagonista de "Oppenheimer", contou ter recebido o convite para o papel por uma ligação da esposa de Nolan, Emma Thomas.

Nolan está prestes a lançar o filme "A Odisseia", inspirado no clássico de Homero. O longa será protagonizado por Matt Damon como o herói Odisseu e terá no elenco nomes como Tom Holland, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Robert Pattinson, John Leguizamo e Zendaya.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

celebridades cinema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay