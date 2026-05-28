Christopher Nolan revela que não usa celular nem lê e-mails

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Christopher Nolan, diretor de filmes como "Interestelar" e "Oppenheimer", revelou em entrevista ao programa "60 Minutes" que nunca teve um celular. Aos 55 anos, o cineasta confessou que não abre e-mails e não tem contato com tecnologia por falta de interesse.

Segundo Nolan, ele já chegou a ler e-mails importantes e urgentes que foram impressos por outras pessoas. Para viagens, o diretor utiliza apenas um modelo de celular flip, mas admitiu que a "cultura do QR Code" tem dificultado as coisas.

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“Está ficando cada vez mais difícil. A volta do QR Code complicou bastante. Ele tinha meio que desaparecido, mas a Covid trouxe de volta”, lamentou. Questionado sobre a possibilidade de se adaptar, ele negou o interesse e afirmou que sua escolha é apenas “a vida normal, como todos nós vivíamos antes”.

O cineasta acredita que a maioria das pessoas inveja seu estilo de vida desconectado. “Isso diz muito sobre o rumo que tudo isso tomou, o que não é algo bom. Sinto-me muito sortudo por não usar essas algemas digitais. Mas é a vida”, garantiu.

A ausência do diretor no mundo digital virou assunto em 2024, quando o ator Cillian Murphy, protagonista de "Oppenheimer", contou ter recebido o convite para o papel por uma ligação da esposa de Nolan, Emma Thomas.

Nolan está prestes a lançar o filme "A Odisseia", inspirado no clássico de Homero. O longa será protagonizado por Matt Damon como o herói Odisseu e terá no elenco nomes como Tom Holland, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Robert Pattinson, John Leguizamo e Zendaya.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.