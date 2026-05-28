Maroon 5 volta ao Brasil, mas deixa BH fora da turnê

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

A banda Maroon 5 anunciou nova passagem pelo Brasil em setembro, mas deixou Belo Horizonte fora da rota. A capital mineira não recebe o sexteto desde março de 2023, quando o conjunto se apresentou na Arena MRV.

Desta vez, o grupo norte-americano fará quatro shows no país, em São José do Rio Preto (6/9), São Paulo (8/9), Salvador (10/9) e no festival “Rock in Rio”, no Rio de Janeiro, onde sobe ao Palco Mundo em 12 de setembro.

Os ingressos serão vendidos pela plataforma Ticketmaster, com pré-vendas exclusivas para clientes Santander ainda nesta semana. A primeira etapa, destinada a clientes Select e Private, começa nesta sexta-feira (29), às 10h. Já os demais correntistas do banco poderão comprar entradas a partir de sábado (30), no mesmo horário.

A venda geral será aberta na próxima segunda-feira (1º/6), às 10h. Durante as pré-vendas, o limite é de quatro ingressos por CPF, sendo duas meias-entradas. No público geral, será possível adquirir até seis entradas, também com limite de duas meias.

Os preços das entradas inteiras variam de R$ 480, na cadeira superior, a R$ 950, na pista premium.

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Dono de hits como “Sugar”, “Moves Like Jagger”, “Payphone”, “Animals”, “Maps” e “She Will Be Loved”, o Maroon 5 esteve no Brasil em outubro do ano passado para show fechado promovido pela Budweiser, diante de cerca de 3 mil pessoas.