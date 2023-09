677

Durante o The Town, o vocalista Adam Levine, do Maroon 5, elogiou os fãs brasileiros, mas não exibiu o pique dos velhos tempos Leco Viana/The News 2/Folhapress

Depois de um show morno em São Paulo na última quinta-feira (07/9), durante o The Town, irmão paulistano do Rock in Rio, a banda Maroon 5 desembarca neste sábado (9/9) em Belo Horizonte para se apresentar na Arena MRV.









Na última quinta-feira, subiram no palco da Arena as duplas Clayton & Romário e Jorge & Mateus, além da cantora baiana Ivete Sangalo. Neste sábado, além da banda californiana, vão se apresentar os mineiros do Jota Quest.





Há pelo menos 10 anos o Maroon 5 inclui o Brasil em suas turnês internacionais. A primeira incursão da banda pelo país ocorreu em 2002, quando os americanos fizeram pocket shows em São Paulo e Rio de Janeiro para divulgar o disco “Songs about Jane”, lançado naquele mesmo ano.





Em 2008, eles retornaram ao Brasil. Dessa vez, incluíram Belo Horizonte entre as cidades por onde passaram com a turnê de divulgação do álbum “It won't be soon before long”, lançado no ano anterior.





O grupo voltou em 2011, para show no Rock in Rio, após o cancelamento de Jay-Z; em 2012, com a turnê de lançamento do álbum “Overexposed”; e em 2016 com a “V Tour”. Em 2017, a banda foi novamente atração do Rock in Rio. Em 2020 e 2022, fez shows em São Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro.

Não foi nada muito diferente disso que a banda entregou em São Paulo, na última quinta-feira. Após cantar “Moves like Jagger” e “This love”, dobradinha que abriu a apresentação, Levine fez sua tradicional exaltação ao país. “A gente não diz isso todo dia, mas o Brasil é o melhor lugar para tocar. Obrigado pelo apoio todos esses anos”, disse o vocalista.





Depois da apresentação, a banda publicou em seu perfil no Instagram a foto da apresentação com a legenda “Para os melhores fãs do mundo. Sempre foram vocês. Te amo”.





O show, contudo, exibiu um Levine com a voz prejudicada e menos animado que de costume, o que deixou a performance monótona. Além disso, problemas técnicos (telões falharam praticamente todo o tempo) e briga generalizada na plateia contribuíram para que a apresentação fosse um dos momentos negativos do festival paulistano.





Em contrapartida, o entrosamento de James Valentine (guitarra), Mickey Madden (baixo), Matt Flynn (bateria), Jesse Carmichael (teclados), PJ Morton (teclados de apoio) e Sam Farrar (baixo de apoio) foi digno de nota. Afinal, eles estão juntos há cerca de 20 anos.





Embora a formação original não tenha se mantido, os substitutos ingressaram no grupo no início da década de 2000. Foram eles que deram roupagem mais rock n’ roll às canções, marcadas pela sonoridade pop nas gravações em estúdio.





Para o show de hoje não se espera algo muito diferente do The Town – com exceção dos problemas de infraestrutura e das brigas na plateia.



Jota Quest abre a noite para o Maroon 5; Rogério Flausino elogia a 'novíssima área de shows' de BH Sofranz/divulgação



Volta ao novo Abrindo para os californianos, a mineira Jota Quest apresenta o show “Jota25: De volta ao novo”.





Comemoração dos 25 anos da banda, a apresentação traz 25 sucessos. Estão no repertório clássicos do grupo – “Fácil”, “Dias melhores”, “Na moral”, “Amor maior”, “Encontrar alguém” e “Só hoje” –, além de singles recentes como “A voz do coração, “Imprevisível” e “Te ver superar”.





Nas redes sociais, Rogério Flausino comemorou a abertura da Arena MRV. “São dois supershows para a gente celebrar a chegada dessa novíssima área de shows e eventos da nossa capital mineira”, disse o vocalista, em vídeo. “São dias que não deixaremos para trás”, emendou, citando a canção “Dias melhores”.





A apresentação será recheada de referências tecnológicas, que, de acordo com Flausino, representam a essência da banda: cinco amigos, cinco energias, cinco átomos formando um novo elemento, que, no caso, é o Jota.

MAROON 5 E JOTA QUEST

Neste sábado (9/9), na Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202, Bairro Califórnia). Abertura dos portões às 15h30. Ingressos à venda na bilheteria do estádio e pelo site arenamrv.ticketmaster.com.br. Estão disponíveis bilhetes para as cadeiras superiores (R$ 450/inteira), Lounge Leste (R$ 650/inteira), Lounge Oeste, com open bar e food (R$ 1.119/inteira), Pista (R$ 750/inteira) e Pista Premium (R$ 990/inteira). Meia na forma da lei.

