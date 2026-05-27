Concerto em BH revisita 'As quatro estações', de Vivaldi

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Dificilmente alguém não reconhecerá o tema alegre que se repete ao longo de todo o primeiro movimento da “Primavera”. O allegro de Antonio Vivaldi (1678-1741), em que os violinos simulam o canto dos pássaros e o murmúrio dos riachos, está entre os trechos mais populares da música clássica.

“A pessoa pode até não saber o contexto daquele trecho, mas vai reconhecer”, afirma César Timóteo, regente da Orquestra da Rede Batista de Educação (ORBE), que apresenta o concerto “As quatro estações”, na Fundação de Educação Artística (FEA), na próxima sexta-feira (29/5), às 20h. A apresentação integra a série Eufonias da FEA.

Não tão populares quanto a abertura da “Primavera”, mas igualmente familiares a muita gente, são o terceiro movimento de “Verão” e o primeiro de “Inverno”.

“O que vem antes e depois é tão bonito quanto, mas grande parte das pessoas sequer conhece”, afirma o maestro, ao justificar o motivo de “As quatro estações” serem apresentadas em uma só noite. Para ele, ouvir os quatro concertos em sequência permite compreender melhor a arquitetura imaginada por Vivaldi.

Escrita por volta de 1720, a composição foi concebida como um conjunto, no qual cada estação do ano corresponde a um concerto para violino dividido em três movimentos.

Vivaldi pensou a obra como narrativa sonora, na qual os instrumentos, além de executarem as linhas melódicas, evocam elementos da natureza. Na “Primavera”, por exemplo, os dois violinos solistas representam pássaros cantando.

As violas simulam o latido de um cão, enquanto, no terceiro movimento, a orquestra evoca a sonoridade festiva das gaitas de fole que acompanham a dança de ninfas e pastores.

No “Verão”, os instrumentos imitam o zumbido de moscas e mosquitos no calor intenso, além do canto do cuco e do prenúncio de trovões e tempestades.

Em “Outono”, o compositor veneziano celebra a colheita da uva para a produção de vinho. O segundo movimento cria uma atmosfera que sugere o sono de camponeses embriagados após a festa da colheita, enquanto o terceiro evoca caçadas e cavalgadas. Já no “Inverno”, os instrumentos sugerem dentes e pés batendo por causa do frio, enquanto os pizzicatos dos violinos simulam os flocos de neve caindo.

Início, meio e fim

“Vivaldi pensou a obra como um todo, com início, meio e fim”, diz o maestro César Timóteo. “Embora não seja uma obra difícil de ouvir – não é longa e as linhas melódicas são identificáveis com facilidade –, ela é muito desafiadora. É necessário um violinista virtuose para tocar e uma boa orquestra também”, pontua, indicando que a partitura exige dos músicos não apenas precisão técnica, mas a capacidade de traduzir em som imagens e atmosferas.

Frédéric Chopin foi um dos maiores compositores do século 19 e um dos principais nomes do romantismo musical. Nascido em 1810, na Polônia, demonstrou talento precoce ao piano e rapidamente ganhou reconhecimento. Sua obra é marcada pela sensibilidade, técnica refinada e forte expressão emocional. Maria Wodzi?ska wikimedia commons Ainda jovem, mudou-se para Paris, onde viveu a maior parte da vida e construiu sua carreira. Na capital francesa, tornou-se figura importante nos salões aristocráticos e círculos artísticos. Ali conviveu com grandes nomes da cultura europeia da época. Adam Rudzki - Zbiory w?asne wikimedia commons Chopin compôs principalmente para piano solo, instrumento ao qual dedicou praticamente toda sua produção. Suas peças exploram nuances técnicas e expressivas inovadoras para o período. Ele ajudou a elevar o piano a um novo patamar artístico. Domínio Público/Wikimedia Commons Entre suas obras mais conhecidas estão as “Polonaises”, “Mazurcas”, “Noturnos” e “Estudos”. Também se destacam composições como a “Marcha Fúnebre” e a “Fantaisie-Impromptu”. Essas peças seguem sendo executadas e admiradas no mundo todo. Domínio público As “Polonaises” refletem seu forte vínculo com a Polônia, trazendo elementos da música tradicional do país. Já as “Mazurcas” exploram ritmos populares com grande liberdade criativa. Sua obra muitas vezes mistura técnica sofisticada com raízes culturais. Henryk Siemiradzki - wikimddia commons Os “Noturnos” são conhecidos pelo caráter lírico e introspectivo, marcados por melodias delicadas. Nessas composições, Chopin explorou profundamente a expressividade do piano. São peças que evidenciam sua sensibilidade artística. Mariochom/Wikimedia Commons Além do talento como compositor, Chopin também foi um pianista virtuoso e professor respeitado. Suas apresentações eram intimistas, voltadas para pequenos públicos. Ele preferia ambientes reservados em vez de grandes salas de concerto. Pixabay Durante a vida, manteve relação com a escritora George Sand, com quem viveu um período importante. A convivência influenciou sua produção artística em determinados momentos. O relacionamento, porém, terminou de forma conturbada. Domínio Público/Wikimedia Commons Chopin enfrentou problemas de saúde ao longo da vida, especialmente ligados à tuberculose. Sua condição debilitada influenciou seu estilo mais introspectivo em várias obras. Ele morreu em 1849, aos 39 anos, em Paris, e seus restos mortais estão no famoso Cemitério Père Lachaise, em Paris. Imagem de Alexandria por Pixabay Hoje, sua memória é preservada em locais como o Museu Frédéric Chopin. O espaço reúne objetos pessoais, manuscritos e registros históricos do compositor. É um dos principais pontos culturais ligados à sua trajetória. Adrian Grycuk wikimedia commons Seu legado permanece vivo na música clássica e na formação de pianistas ao redor do mundo. Chopin revolucionou a técnica pianística e influenciou gerações de compositores. Sua obra continua sendo estudada e interpretada com frequência. Imagem de decrand por Pixabay Em 2019, uma valsa inédita de Chopin foi identificada pelo curador Robinson McClellan na Biblioteca e Museu Morgan, marcando a primeira descoberta do tipo em quase um século. O manuscrito foi submetido à análise do especialista Jeffery Kallberg para verificação de autenticidade. A descoberta reforçou o valor histórico do acervo e reacendeu o interesse pelo compositor. Carmen González Fraile/Biblioteca e Museu Morgan Voltar Próximo

Embora hoje seja tratada como uma das obras mais populares do repertório clássico, “As quatro estações” nasceu em um contexto bastante específico do barroco italiano. Publicada em 1725 no conjunto “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” (“O confronto entre harmonia e invenção”), a composição está inserida no período em que a música instrumental começava a ganhar autonomia narrativa, sem depender de palavras ou encenações para sugerir imagens e situações.

Não por acaso, estudiosos da música costumam apontar a obra como um dos exemplos mais célebres de música programática, aquela que busca narrar ou descrever algo exterior à própria música. Em Vivaldi, essa dimensão aparece de forma mais explícita.

Além da partitura, cada concerto é acompanhado de um soneto, provavelmente escrito pelo próprio compositor, que descreve cenas correspondentes ao que será ouvido – no concerto da ORBE, esses poemas serão lidos antes de cada estação, funcionando como uma espécie de guia de escuta para o público.

Outro aspecto que ajuda a compreender o contexto em que “As quatro estações” foi escrita é a própria figura do maestro. No início do século 18, ainda não existia a imagem do regente à frente da orquestra, conduzindo os músicos com batuta, como se tornaria comum nos séculos seguintes.

À época, a liderança musical costumava partir do cravo ou do primeiro violino, função que o próprio Vivaldi frequentemente exercia. “Sempre havia uma liderança, mas não como temos hoje”, diz César Timóteo. “Tanto que, em ‘As quatro estações’, eu atuo pouco. O grupo se ouve e caminha”, afirma.

AS QUATRO ESTAÇÕES

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Concerto da Orquestra da Rede Batista de Educação (ORBE). Na sexta-feira (29/5), às 20h, na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), na portaria ou pelo site da fundação.

