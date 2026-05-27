Concerto em BH revisita 'As quatro estações', de Vivaldi
Concerto nesta sexta-feira (29/5), na Fundação de Educação Artística, apresenta a obra de Vivaldi, com leitura dos sonetos escritos para acompanhar cada estação
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Dificilmente alguém não reconhecerá o tema alegre que se repete ao longo de todo o primeiro movimento da “Primavera”. O allegro de Antonio Vivaldi (1678-1741), em que os violinos simulam o canto dos pássaros e o murmúrio dos riachos, está entre os trechos mais populares da música clássica.
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“A pessoa pode até não saber o contexto daquele trecho, mas vai reconhecer”, afirma César Timóteo, regente da Orquestra da Rede Batista de Educação (ORBE), que apresenta o concerto “As quatro estações”, na Fundação de Educação Artística (FEA), na próxima sexta-feira (29/5), às 20h. A apresentação integra a série Eufonias da FEA.
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Não tão populares quanto a abertura da “Primavera”, mas igualmente familiares a muita gente, são o terceiro movimento de “Verão” e o primeiro de “Inverno”.
“O que vem antes e depois é tão bonito quanto, mas grande parte das pessoas sequer conhece”, afirma o maestro, ao justificar o motivo de “As quatro estações” serem apresentadas em uma só noite. Para ele, ouvir os quatro concertos em sequência permite compreender melhor a arquitetura imaginada por Vivaldi.
Escrita por volta de 1720, a composição foi concebida como um conjunto, no qual cada estação do ano corresponde a um concerto para violino dividido em três movimentos.
Vivaldi pensou a obra como narrativa sonora, na qual os instrumentos, além de executarem as linhas melódicas, evocam elementos da natureza. Na “Primavera”, por exemplo, os dois violinos solistas representam pássaros cantando.
As violas simulam o latido de um cão, enquanto, no terceiro movimento, a orquestra evoca a sonoridade festiva das gaitas de fole que acompanham a dança de ninfas e pastores.
No “Verão”, os instrumentos imitam o zumbido de moscas e mosquitos no calor intenso, além do canto do cuco e do prenúncio de trovões e tempestades.
Em “Outono”, o compositor veneziano celebra a colheita da uva para a produção de vinho. O segundo movimento cria uma atmosfera que sugere o sono de camponeses embriagados após a festa da colheita, enquanto o terceiro evoca caçadas e cavalgadas. Já no “Inverno”, os instrumentos sugerem dentes e pés batendo por causa do frio, enquanto os pizzicatos dos violinos simulam os flocos de neve caindo.
Início, meio e fim
“Vivaldi pensou a obra como um todo, com início, meio e fim”, diz o maestro César Timóteo. “Embora não seja uma obra difícil de ouvir – não é longa e as linhas melódicas são identificáveis com facilidade –, ela é muito desafiadora. É necessário um violinista virtuose para tocar e uma boa orquestra também”, pontua, indicando que a partitura exige dos músicos não apenas precisão técnica, mas a capacidade de traduzir em som imagens e atmosferas.
Embora hoje seja tratada como uma das obras mais populares do repertório clássico, “As quatro estações” nasceu em um contexto bastante específico do barroco italiano. Publicada em 1725 no conjunto “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” (“O confronto entre harmonia e invenção”), a composição está inserida no período em que a música instrumental começava a ganhar autonomia narrativa, sem depender de palavras ou encenações para sugerir imagens e situações.
Não por acaso, estudiosos da música costumam apontar a obra como um dos exemplos mais célebres de música programática, aquela que busca narrar ou descrever algo exterior à própria música. Em Vivaldi, essa dimensão aparece de forma mais explícita.
Além da partitura, cada concerto é acompanhado de um soneto, provavelmente escrito pelo próprio compositor, que descreve cenas correspondentes ao que será ouvido – no concerto da ORBE, esses poemas serão lidos antes de cada estação, funcionando como uma espécie de guia de escuta para o público.
Outro aspecto que ajuda a compreender o contexto em que “As quatro estações” foi escrita é a própria figura do maestro. No início do século 18, ainda não existia a imagem do regente à frente da orquestra, conduzindo os músicos com batuta, como se tornaria comum nos séculos seguintes.
À época, a liderança musical costumava partir do cravo ou do primeiro violino, função que o próprio Vivaldi frequentemente exercia. “Sempre havia uma liderança, mas não como temos hoje”, diz César Timóteo. “Tanto que, em ‘As quatro estações’, eu atuo pouco. O grupo se ouve e caminha”, afirma.
AS QUATRO ESTAÇÕES
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Concerto da Orquestra da Rede Batista de Educação (ORBE). Na sexta-feira (29/5), às 20h, na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), na portaria ou pelo site da fundação.