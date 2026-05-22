Yara Tupynambá recebe título de Doutora por Notório Saber pela UFMG
Homenagem reconhece a contribuição da pintora mineira às artes visuais e à formação cultural no estado
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A pintora Yara Tupynambá recebeu na última quinta-feira (21/5) o título de Doutora por Notório Saber concedido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A cerimônia de entrega foi realizada na casa da artista, que tem 94 anos.
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Yara sofreu AVC em 2023. Com o lado esquerdo do corpo paralisado e sequelas na memória, desde então parou de pintar.
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O título concedido pela UFMG foi resultado de processo iniciado a partir de requerimento e indicação da professora Mariah Brochado em parceria com a advogada Isabela Damasceno.
Além de Mariah e Isabela, compareceram à cerimônia Ozório Couto, Camila Moreira, José Luiz Borges Horta e Ismar Tupynambá, filha de Yara.
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Natural de Montes Claros, Yara Tupynambá construiu trajetória artística vinculada à cultura mineira. Sua obra abrange pintura, desenho, muralismo, cerâmica e tapeçaria.
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Entre os principais trabalhos da artista estão murais e painéis instalados em espaços públicos e privados de Belo Horizonte e diversas cidades do estado. Obras de Yara fazem parte de acervos reconhecidos pela Unesco.