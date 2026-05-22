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HOMENAGEM

Yara Tupynambá recebe título de Doutora por Notório Saber pela UFMG

Homenagem reconhece a contribuição da pintora mineira às artes visuais e à formação cultural no estado

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
22/05/2026 16:22

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Yara Tupinambá recebeu o título de Doutora por Notório Saber da UFMG durante cerimônia realizada em sua residência
Yara Tupynambá, ao centro, recebeu o título de Doutora por Notório Saber da UFMG durante cerimônia realizada em sua residência crédito: UFMG/ Divulgação

A pintora Yara Tupynambá recebeu na última quinta-feira (21/5) o título de Doutora por Notório Saber concedido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A cerimônia de entrega foi realizada na casa da artista, que tem 94 anos.

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Yara sofreu AVC em 2023. Com o lado esquerdo do corpo paralisado e sequelas na memória, desde então parou de pintar.

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O título concedido pela UFMG foi resultado de processo iniciado a partir de requerimento e indicação da professora Mariah Brochado em parceria com a advogada Isabela Damasceno.

Além de Mariah e Isabela, compareceram à cerimônia Ozório Couto, Camila Moreira, José Luiz Borges Horta e Ismar Tupynambá, filha de Yara.

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Natural de Montes Claros, Yara Tupynambá construiu trajetória artística vinculada à cultura mineira. Sua obra abrange pintura, desenho, muralismo, cerâmica e tapeçaria.

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Entre os principais trabalhos da artista estão murais e painéis instalados em espaços públicos e privados de Belo Horizonte e diversas cidades do estado. Obras de Yara fazem parte de acervos reconhecidos pela Unesco.

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