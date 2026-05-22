Yara Tupynambá recebe título de Doutora por Notório Saber pela UFMG

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A pintora Yara Tupynambá recebeu na última quinta-feira (21/5) o título de Doutora por Notório Saber concedido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A cerimônia de entrega foi realizada na casa da artista, que tem 94 anos.

Yara sofreu AVC em 2023. Com o lado esquerdo do corpo paralisado e sequelas na memória, desde então parou de pintar.

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O título concedido pela UFMG foi resultado de processo iniciado a partir de requerimento e indicação da professora Mariah Brochado em parceria com a advogada Isabela Damasceno.

Além de Mariah e Isabela, compareceram à cerimônia Ozório Couto, Camila Moreira, José Luiz Borges Horta e Ismar Tupynambá, filha de Yara.

Natural de Montes Claros, Yara Tupynambá construiu trajetória artística vinculada à cultura mineira. Sua obra abrange pintura, desenho, muralismo, cerâmica e tapeçaria.

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Entre os principais trabalhos da artista estão murais e painéis instalados em espaços públicos e privados de Belo Horizonte e diversas cidades do estado. Obras de Yara fazem parte de acervos reconhecidos pela Unesco.