Lurex celebra 25 anos com show histórico do universo Queen em BH
Espetáculo no Cine Theatro Brasil traz repertório renovado, recursos cênicos e figurinos exclusivos para uma experiência imersiva e vibrante
A Lurex – Queen Tribute, uma das mais aclamadas bandas de tributo ao grupo britânico, celebra 25 anos de carreira com o espetáculo “Don’t stop me now” em Belo Horizonte. A apresentação acontece em 6 de junho, às 21h, no Cine Theatro Brasil, na Avenida Amazonas, 315, Centro. Os portões abrem às 20h.
O show marca uma nova fase da banda, com uma proposta mais moderna e vibrante. A apresentação inclui recursos cênicos, figurinos exclusivos inspirados no universo do Queen e a participação especial do tecladista Hugo Bizzotto.
“A presença do nosso convidado reforça o nosso objetivo, de apresentarmos um show não convencional, trazendo nuances que dialogam diretamente com a grandiosidade das composições do Queen”, destaca o vocalista e fundador da Lurex, Reinaldo Amand.
A produção visual é um dos diferenciais do espetáculo, com cenário e iluminação que são parte essencial da narrativa. Segundo Amand, esses elementos ajudam a criar climas e a potencializar a emoção de cada música, traduzindo a intensidade das apresentações originais.
O repertório também foi renovado, com formato adaptado para o ambiente teatral. A seleção musical inclui canções menos exploradas do Queen, releituras com novos arranjos e clássicos como "Don't stop me now", "Bohemian rhapsody" e "We will rock you”.
Amand explica que o formato em teatro propicia um clima de maior conexão com a plateia. “O público, que está sentado, fica mais atento, e completamente voltado para o palco, o que favorece uma imersão mais profunda. Cada detalhe do show ganha mais destaque”, afirma.
Composta também por Renato Machadinho (baterista), Fran Lurex (baixista) e Fil Ferrer (guitarrista), a banda planeja ampliar o alcance do projeto comemorativo. Os planos incluem uma turnê nacional e a intenção de tocar na Inglaterra.
Ingressos
As entradas estão disponíveis no site do Eventim e na bilheteria do teatro, que funciona de segunda a sábado, das 12h às 21h, e aos domingos e feriados, das 15h às 20h. Outro ponto de venda é a Loja Eventim, no Shopping 5ª Avenida, na Rua Alagoas, 1314, LJ 20C, Bairro Funcionários.
Sobre a Lurex
A banda de Belo Horizonte foi fundada nos anos 2000 pelos irmãos Reinaldo Amand (vocal) e Renato Machadinho (bateria) para manter vivo o legado do Queen. Com a entrada do baixista Fran e do guitarrista Fil Ferrer, o grupo se consolidou como um dos principais tributos ao Queen no país.
Com quase 80 mil seguidores no Instagram, a Lurex ganhou fama nacional e possui uma agenda com participações em festivais, eventos de motociclistas e casas de shows. O quarteto já dividiu o palco com artistas como Rogério Flausino, Wilson Sideral, Lobão, Ira, Biquini Cavadão, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.