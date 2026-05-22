Cadela de filme estrelado por Selton Mello vence Palm Dog em Cannes

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Yuri, cadela do filme chileno “La Perra”, da cineasta Dominga Sotomayor, venceu o Palm Dog, prêmio paralelo do Festival de Cannes voltado à melhor 'atuação' canina.

O longa chileno tem o ator brasileiro Selton Mello no elenco, ao lado de Manuela Oyarzún, David Gaete, Paula Luchsinger, Paula Dinamarca e Rafaella Grimberg.

O Palm Dog foi criado em 2001 e premia cães que deixaram suas marcas (ou pegadas) na história do cinema. O nome da categoria faz referência à maior premiação de Cannes, a Palm D’or, ou Palma de Ouro.

Entre os vencedores, se destacam Messi, de “Anatomia de uma queda” (2023), e Brandy, de “Era uma vez em… Hollywood” (2019).

“La Perra”, ou “A cadela” em português, foi produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira, e exibido na Quinzena dos Realizadores, seção paralela à competição pela Palma de Ouro.

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A trama acompanha Silvia em uma ilha no Sul do Chile. Ao encontrar a cadela Yuri, ela tem desejos e feridas profundas despertados. O roteiro é de Inés Bortagaray, inspirado no romance homônimo de Pilar Quintana.

A cadela Yuri vivia em um abrigo no Chile antes de participar das filmagens de “La Perra”. Durante a produção, foi temporariamente adotada e treinada pelas produtoras do filme e por treinadores profissionais.

Eles cuidaram de Yuri até que ela fosse adotada em um lar permanente. O Festival de Cannes termina neste sábado (23/5).

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes