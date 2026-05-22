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Cadela de filme estrelado por Selton Mello vence Palm Dog em Cannes

Categoria foi criada em 2001 e já premiou cães de filmes com "Anatomia de uma queda" (2023) e "Era uma vez em... Hollywood" (2019). A vencedora da vez é Yuri

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Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
22/05/2026 15:13

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Yuri vivia em um abrigo no Chile antes de entrar para o elenco de "La Perra"
Yuri vivia em um abrigo no Chile antes de participar das filmagens de 'La Perra', no Sul do país crédito: Divulgação/RT Features

Yuri, cadela do filme chileno “La Perra”, da cineasta Dominga Sotomayor, venceu o Palm Dog, prêmio paralelo do Festival de Cannes voltado à melhor 'atuação' canina. 

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O longa chileno tem o ator brasileiro Selton Mello no elenco, ao lado de Manuela Oyarzún, David Gaete, Paula Luchsinger, Paula Dinamarca e Rafaella Grimberg.

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O Palm Dog foi criado em 2001 e premia cães que deixaram suas marcas (ou pegadas) na história do cinema. O nome da categoria faz referência à maior premiação de Cannes, a Palm D’or, ou Palma de Ouro.

Entre os vencedores, se destacam Messi, de “Anatomia de uma queda” (2023), e Brandy, de “Era uma vez em… Hollywood” (2019).

“La Perra”, ou “A cadela” em português, foi produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira, e exibido na Quinzena dos Realizadores, seção paralela à competição pela Palma de Ouro.

Apesar da proibição a caudas longas, a modelo alemã Heidi Klum desafiou as novas regras com seu vestido cor-de-rosa-Sameer Al-Doumy/AFP
Apesar da proibição a caudas longas, a modelo alemã Heidi Klum desafiou as novas regras com seu vestido cor-de-rosa Sameer Al-Doumy/AFP
O surpreendente véu, calça comprida e cauda formaram o look da atriz francesa Juliette Binoche, presidente do júri de Cannes 2025-Sammer Al-Doumy/AFP
O surpreendente véu, calça comprida e cauda formaram o look da atriz francesa Juliette Binoche, presidente do júri de Cannes 2025 Sammer Al-Doumy/AFP
Com seu vestido branco, a atriz chinesa Wan Quianhui desobedeceu à proibição de figurinos volumosos no tapete vermelho-Sammer Al-Doumy/AFP
Com seu vestido branco, a atriz chinesa Wan Quianhui desobedeceu à proibição de figurinos volumosos no tapete vermelho Sammer Al-Doumy/AFP
A atriz americana Halle Berry manifestou publicamente sua preocupação com a proibição a vestidos volumosos e prometeu ajustar seu look. Ficou assim...-Sameer Al-Doumy/AFP
A atriz americana Halle Berry manifestou publicamente sua preocupação com a proibição a vestidos volumosos e prometeu ajustar seu look. Ficou assim... Sameer Al-Doumy/AFP
Casal impecável: o diretor Quentin Tarantino e a mulher, Daniella Pick-Sameer Al-Doumy / AFP
Casal impecável: o diretor Quentin Tarantino e a mulher, Daniella Pick Sameer Al-Doumy / AFP
A atriz americana Eva Longoria apostou no vestido brilhante com discreta cauda preta-Miguel Medina/AFP
A atriz americana Eva Longoria apostou no vestido brilhante com discreta cauda preta Miguel Medina/AFP
Tom Cruise combinou gravata borboleta com franjinha para a exibição do novo filme de "Missão: Impossível"-Valery Hache/AFP
Tom Cruise combinou gravata borboleta com franjinha para a exibição do novo filme de "Missão: Impossível" Valery Hache/AFP
Atriz americana Andie MacDowell exibiu terninho preto no tapete vermelho do festival francês-Sameer Al-Doumy/AFP
Atriz americana Andie MacDowell exibiu terninho preto no tapete vermelho do festival francês Sameer Al-Doumy/AFP
Atriz Hayley Atwell usou vestido vermelho com volume na sessão de "Missão: Impossível" 8-Sameer Al-Doumy/AFP
Atriz Hayley Atwell usou vestido vermelho com volume na sessão de "Missão: Impossível" 8 Sameer Al-Doumy/AFP
O terno do ator Jeremy Strong, membro do júri do festival, combinou com os tons da Palma de Ouro de Cannes-Valery Hache/AFP
O terno do ator Jeremy Strong, membro do júri do festival, combinou com os tons da Palma de Ouro de Cannes Valery Hache/AFP
De verde, a modelo brasileira Alessandra Ambrosio fez do tapete vermelho de Cannes sua passarela-Sammer Al-Doumy/AFP
De verde, a modelo brasileira Alessandra Ambrosio fez do tapete vermelho de Cannes sua passarela Sammer Al-Doumy/AFP
Elenco de "Missão: Impossível" 8 após a exibição do filme no Festival de Cannes-Miguel Medina/AFP
Elenco de "Missão: Impossível" 8 após a exibição do filme no Festival de Cannes Miguel Medina/AFP
Atriz francesa Pom Klementieff apostou no longo superdecotado em tom lilás-Sameer Al-Doumy / AFP
Atriz francesa Pom Klementieff apostou no longo superdecotado em tom lilás Sameer Al-Doumy / AFP
Atriz americana Ariana Greenblatt em sua estreia no tapete vermelho de Cannes-Valery Hache/AFP
Atriz americana Ariana Greenblatt em sua estreia no tapete vermelho de Cannes Valery Hache/AFP
Modelo brasileira Luma Grothe escolheu vestido brilhante e decotado para cruzar o tapete vermelho de Cannes-Valery Hache/AFP
Modelo brasileira Luma Grothe escolheu vestido brilhante e decotado para cruzar o tapete vermelho de Cannes Valery Hache/AFP
Modelo americana Bella Haddid apostou no pretinho ousado para a abertura do festival francês-Sameer Al-Doumy/AFP
Modelo americana Bella Haddid apostou no pretinho ousado para a abertura do festival francês Sameer Al-Doumy/AFP
O ator americano Robert De Niro com a mulher, Tiffany Chen, e filha, Helen De Niro-Valery Hache/ AFP
O ator americano Robert De Niro com a mulher, Tiffany Chen, e filha, Helen De Niro Valery Hache/ AFP
Gravidíssima do terceiro filho, Rihanna adotou look azul para acompanhar o marido, Asap Rocky, que faz parte do elenco de 'Highest 2 Lowest', novo filme de Spike Lee exibido no festival-Bertrand Guay/AFP
Gravidíssima do terceiro filho, Rihanna adotou look azul para acompanhar o marido, Asap Rocky, que faz parte do elenco de 'Highest 2 Lowest', novo filme de Spike Lee exibido no festival Bertrand Guay/AFP
O multicolorido cineasta Spike Lee optou por terno laranja e chapéu azul-Valery Hache/AFP
O multicolorido cineasta Spike Lee optou por terno laranja e chapéu azul Valery Hache/AFP
Angelina Jolie brilhou no vestido com silhueta de baile da marca italiana Brunello Cucinelli-Sameer Al-Doumy/AFP
Angelina Jolie brilhou no vestido com silhueta de baile da marca italiana Brunello Cucinelli Sameer Al-Doumy/AFP
Amélie Bonin, diretora de 'Partir un jour', filme francês que abriu esta edição de Cannes, ousou no penteado-Bertrand Guay/AFP
Amélie Bonin, diretora de 'Partir un jour', filme francês que abriu esta edição de Cannes, ousou no penteado Bertrand Guay/AFP

A trama acompanha Silvia em uma ilha no Sul do Chile. Ao encontrar a cadela Yuri, ela tem desejos e feridas profundas despertados. O roteiro é de Inés Bortagaray, inspirado no romance homônimo de Pilar Quintana. 

A cadela Yuri vivia em um abrigo no Chile antes de participar das filmagens de “La Perra”. Durante a produção, foi temporariamente adotada e treinada pelas produtoras do filme e por treinadores profissionais.

Eles cuidaram de Yuri até que ela fosse adotada em um lar permanente. O Festival de Cannes termina neste sábado (23/5).

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

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