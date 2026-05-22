Cadela de filme estrelado por Selton Mello vence Palm Dog em Cannes

“La Perra”, ou “A cadela” em português, foi produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira, e exibido na Quinzena dos Realizadores, seção paralela à competição pela Palma de Ouro.
Apesar da proibição a caudas longas, a modelo alemã Heidi Klum desafiou as novas regras com seu vestido cor-de-rosa Sameer Al-Doumy/AFP
O surpreendente véu, calça comprida e cauda formaram o look da atriz francesa Juliette Binoche, presidente do júri de Cannes 2025 Sammer Al-Doumy/AFP
Com seu vestido branco, a atriz chinesa Wan Quianhui desobedeceu à proibição de figurinos volumosos no tapete vermelho Sammer Al-Doumy/AFP
A atriz americana Halle Berry manifestou publicamente sua preocupação com a proibição a vestidos volumosos e prometeu ajustar seu look. Ficou assim... Sameer Al-Doumy/AFP
Casal impecável: o diretor Quentin Tarantino e a mulher, Daniella Pick Sameer Al-Doumy / AFP
A atriz americana Eva Longoria apostou no vestido brilhante com discreta cauda preta Miguel Medina/AFP
Tom Cruise combinou gravata borboleta com franjinha para a exibição do novo filme de "Missão: Impossível" Valery Hache/AFP
Atriz americana Andie MacDowell exibiu terninho preto no tapete vermelho do festival francês Sameer Al-Doumy/AFP
Atriz Hayley Atwell usou vestido vermelho com volume na sessão de "Missão: Impossível" 8 Sameer Al-Doumy/AFP
O terno do ator Jeremy Strong, membro do júri do festival, combinou com os tons da Palma de Ouro de Cannes Valery Hache/AFP
De verde, a modelo brasileira Alessandra Ambrosio fez do tapete vermelho de Cannes sua passarela Sammer Al-Doumy/AFP
Elenco de "Missão: Impossível" 8 após a exibição do filme no Festival de Cannes Miguel Medina/AFP
Atriz francesa Pom Klementieff apostou no longo superdecotado em tom lilás Sameer Al-Doumy / AFP
Atriz americana Ariana Greenblatt em sua estreia no tapete vermelho de Cannes Valery Hache/AFP
Modelo brasileira Luma Grothe escolheu vestido brilhante e decotado para cruzar o tapete vermelho de Cannes Valery Hache/AFP
Modelo americana Bella Haddid apostou no pretinho ousado para a abertura do festival francês Sameer Al-Doumy/AFP
O ator americano Robert De Niro com a mulher, Tiffany Chen, e filha, Helen De Niro Valery Hache/ AFP
Gravidíssima do terceiro filho, Rihanna adotou look azul para acompanhar o marido, Asap Rocky, que faz parte do elenco de 'Highest 2 Lowest', novo filme de Spike Lee exibido no festival Bertrand Guay/AFP
O multicolorido cineasta Spike Lee optou por terno laranja e chapéu azul Valery Hache/AFP
Angelina Jolie brilhou no vestido com silhueta de baile da marca italiana Brunello Cucinelli Sameer Al-Doumy/AFP
Amélie Bonin, diretora de 'Partir un jour', filme francês que abriu esta edição de Cannes, ousou no penteado Bertrand Guay/AFP
A trama acompanha Silvia em uma ilha no Sul do Chile. Ao encontrar a cadela Yuri, ela tem desejos e feridas profundas despertados. O roteiro é de Inés Bortagaray, inspirado no romance homônimo de Pilar Quintana.
A cadela Yuri vivia em um abrigo no Chile antes de participar das filmagens de “La Perra”. Durante a produção, foi temporariamente adotada e treinada pelas produtoras do filme e por treinadores profissionais.
Eles cuidaram de Yuri até que ela fosse adotada em um lar permanente. O Festival de Cannes termina neste sábado (23/5).