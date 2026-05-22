Netas alegram avô em hospital fantasiadas de Milionário & José Rico; vídeo
Jovens primas se apresentaram dentro do quarto do avô, de 86 anos e fã da dupla sertaneja, internado em hospital em Campo Bom, no Rio Grande do Sul
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Um vídeo gravado dentro de um hospital no Rio Grande do Sul emocionou internautas após mostrar duas jovens fantasiadas como a dupla sertaneja Milionário & José Rico fazendo uma apresentação especial para o avô internado.
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A homenagem foi preparada para Ireno Hildebrando de Mello, de 86 anos, fã dos cantores. Deitado no leito do Hospital Lauro Reus, na cidade de Campo Bom, ele foi surpreendido pelas netas durante o período de internação.
Veja imagens:
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As responsáveis pela ideia foram as primas Manuela Simmi e Antônia Eisman, que decidiram levar um momento de descontração para o avô e também para a família em meio à rotina hospitalar. Vestidas caracterizadas como a dupla sertaneja, elas cantaram dentro do quarto e arrancaram sorrisos do idoso.
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O vídeo da apresentação rapidamente se espalhou pelas redes sociais e chamou a atenção pela simplicidade e pelo carinho da homenagem. Internautas elogiaram a atitude das jovens e destacaram a importância de momentos leves durante situações delicadas de saúde.