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ROCK ACÚSTICO

Ira! celebra 20 anos do 'Acústico MTV' com show especial em BH

Banda revive repertório do álbum que vendeu quase 1 milhão de cópias; ingressos para a apresentação em novembro começam a ser vendidos nesta segunda

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/05/2026 13:59 - atualizado em 22/05/2026 14:00

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Ira! celebra 20 anos do 'Acústico MTV' com show especial em BH
Grupo de músicos em palco; a banda Ira! levará a Belo Horizonte a turnê de 20 anos do seu álbum crédito: Divulgação

A banda paulista Ira! se apresenta em Belo Horizonte no dia 28 de novembro, no BeFly Minascentro, pela turnê que celebra os 20 anos do álbum “Acústico MTV” (2004). As vendas de ingressos começam ao meio-dia desta segunda-feira (25/5) pela plataforma Sympla.

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A turnê especial revive o repertório do projeto lançado em 2004. Na época, o álbum em CD e DVD vendeu quase 1 milhão de cópias, figurando entre os cinco álbuns de maior sucesso comercial da franquia “Acústico MTV” no Brasil.

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O show em formato acústico contará com músicos de apoio para aproximar ao máximo a experiência do público à gravação original. Todas as músicas clássicas do disco serão executadas, como “O girassol”, “Eu quero sempre mais” e “Tarde vazia”.

O repertório também inclui sucessos da carreira da banda, como “Envelheço na cidade”, “Dias de luta”, “Flores em você”, “Núcleo base” e “15 anos”. Outras canções confirmadas são “Flerte fatal”, “Ciganos”, “Por amor” e “Pra ficar comigo”, uma versão de “Train in vain (stand by me)”, do The Clash.

O Ira! voltou aos palcos em maio de 2014, após uma separação em 2007. O show de retorno ocorreu na Virada Cultural, em São Paulo, e marcou o início de uma nova fase para a banda, que segue em turnê pelo país há dez anos.

Ira! 20 anos ‘Acústico MTV’ em BH

Dia: 28 de novembro
Local: BeFly Minascentro - Av. Augusto de Lima, 785 - Centro
Horários: abertura da casa às 20h; show às 21h
Ingressos: plataforma Sympla

Valores:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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