Drake quebra recorde histórico de Michael Jackson na Billboard

O rapper Drake quebrou um recorde que pertencia a Michael Jackson (1958-2009) e se tornou o artista masculino com mais músicas no topo da Billboard Hot 100. A lista classifica as canções mais ouvidas nos Estados Unidos.
Com o hit "Janice STFU", o canadense alcançou seu 14º primeiro lugar na parada, superando a marca do Rei do Pop. A conquista veio após o lançamento simultâneo de três álbuns no dia 15 de maio: "ICEMAN", "Habibti" e "Maid of Honour".
Para comemorar, Drake publicou uma foto de Michael Jackson congelado e escreveu: "Pescoço quebrado por carregar a corrente. Costas quebradas por carregar o jogo. Recordes quebrados carregam meu nome. Seguindo em frente".
O recorde absoluto de músicas no topo da lista, incluindo grupos musicais, ainda pertence aos Beatles. A banda britânica tem 20 canções que alcançaram a primeira posição.
Os três álbuns recém-lançados também fizeram de Drake o primeiro artista a ocupar, ao mesmo tempo, as três primeiras posições da Billboard 200, parada que classifica os álbuns mais ouvidos nos EUA.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.