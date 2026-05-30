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FUGA

Grupo é detido após invadir e furtar fazenda em Minas Gerais

Quatro homens são suspeitos de furtar armas, joias e uma caminhonete da residência em Tarumirim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/05/2026 08:31

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Quatro são detidos após furto em fazenda em MG
Quatro são detidos após furto em fazenda em MG crédito: PMMG

Quatro homens foram encaminhados à delegacia suspeitos de invadir uma fazenda, furtar armas, joias e uma caminhonete em Tarumirim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, dois deles, de 20 e 19 anos, foram presos, e outros dois, de 14 e 15 anos, apreendidos.

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Os policiais foram acionados após receberam informação de um possível roubo na zona rural de Tarurmirim. Ao chegarem ao local, perceberam tratar-se de um furto à residência onde os autores levaram diversos objetos e um veículo, Chevrolet S10, de cor branca. 

Após o rastreamento, o veículo furtado foi encontrado abandonado. Isso porque, segundo a PM, os autores perderam o controle da direção da caminhonete e fugiram em outro veículo utilizado no crime.

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Os militares montaram um cerco e um bloqueio. Em determinado momento as guarnições visualizaram o veículo utilizado na fuga. Foi necessário o apoio da aeronave Pegasus, que conseguiu realizar abordagem do veículo. O grupo, no entanto, fugiu para área de mata.

Depois de diversas diligências, as equipes em solo conseguiram efetuar a detenção de todos os envolvidos e apreender armas de fogo utilizadas no crime. Os quatro foram encaminhados à Delegacia Regional de Governador Valadares, juntamente com os materiais apreendidos.

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MATERIAIS APREENDIDOS

- 01 Garrucha Calibre .44
- 01 Espingarda Calibre .22.
- ?Munições Calibre .22.
- Aparelhos celulares
- Roupas utilizadas no cirme, além de 02 "Touca ninja"
- 01 veículo apreendido que foi furtado no Rio de Janeiro em julho de 2025.

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