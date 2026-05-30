Grupo é detido após invadir e furtar fazenda em Minas Gerais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Quatro homens foram encaminhados à delegacia suspeitos de invadir uma fazenda, furtar armas, joias e uma caminhonete em Tarumirim, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, dois deles, de 20 e 19 anos, foram presos, e outros dois, de 14 e 15 anos, apreendidos.

Os policiais foram acionados após receberam informação de um possível roubo na zona rural de Tarurmirim. Ao chegarem ao local, perceberam tratar-se de um furto à residência onde os autores levaram diversos objetos e um veículo, Chevrolet S10, de cor branca.

Após o rastreamento, o veículo furtado foi encontrado abandonado. Isso porque, segundo a PM, os autores perderam o controle da direção da caminhonete e fugiram em outro veículo utilizado no crime.

Os militares montaram um cerco e um bloqueio. Em determinado momento as guarnições visualizaram o veículo utilizado na fuga. Foi necessário o apoio da aeronave Pegasus, que conseguiu realizar abordagem do veículo. O grupo, no entanto, fugiu para área de mata.

Depois de diversas diligências, as equipes em solo conseguiram efetuar a detenção de todos os envolvidos e apreender armas de fogo utilizadas no crime. Os quatro foram encaminhados à Delegacia Regional de Governador Valadares, juntamente com os materiais apreendidos.

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MATERIAIS APREENDIDOS

- 01 Garrucha Calibre .44

- 01 Espingarda Calibre .22.

- ?Munições Calibre .22.

- Aparelhos celulares

- Roupas utilizadas no cirme, além de 02 "Touca ninja"

- 01 veículo apreendido que foi furtado no Rio de Janeiro em julho de 2025.